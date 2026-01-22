Информационно-аналитическое агентство
Китайские автомобили через КПП Хоргос в 2025 году
22.01.2026

Китайские автомобили через КПП Хоргос в 2025 году

    • По итогам 2025 года через погранпереход Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района из Китая было экспортировано 450 тыс. автомобилей, на 6,9% больше, чем в 2024 году, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Хоргосской таможни.

    Хоргос является крупнейшим в Китае сухопутным КПП для экспорта автомобилей. Ежедневно более 1 тыс. транспортных средств, пройдя таможенное оформление, транспортируются через КПП Хоргос в такие страны как Казахстан и Узбекистан.

    По данным Хоргосской международной экспедиторской компании «Хаочэн», в прошлом году компания экспортировала через КПП Хоргос более 9,5 тыс. автомобилей на общую сумму 2,38 млрд юаней (341,9 млн долларов).

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

