Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Поставки TIR-транспортом в демонстрационной зоне Китай-ШОС в 2025 году
20.01.2026

Поставки TIR-транспортом в демонстрационной зоне Китай-ШОС в 2025 году

    • В 2025 году из Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, расположенной в городе Циндао восточно-китайской провинции Шаньдун, было отправлено 435 фур с маркировкой TIR. Это на 53,7% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Эти фуры перевезли товары общим объемом в 7657,7 тонны (плюс 76,3%) и общей стоимостью 280 млн юаней (40 млн долларов) – рост на 43,3 %, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные дирекции зоны.

    TIR является международной системой автоперевозок. В рамках этой системы груз опечатывается в стартовой точке маршрута и проверяется только по прибытии в пункт назначения, на промежуточных погранпереходах сотрудники КПП лишь сверяют данные книжки TIR и таможенную печать для транспортного средства. Это сокращает время в пути и снижает возможные риски, связанные с административными процедурами таможенного контроля и порчей груза. Китай присоединился к Конвенции TIR в июле 2016 года.

    Демонстрационная зона Китай-ШОС открыла первый международный маршрут в рамках системы TIR в сентябре 2023 года, за два года их количество выросло до 4, в том числе осуществляются перевозки Китай – Россия, Китай – Кыргызстан – Узбекистан, Китай – Казахстан и Китай – Беларусь. В общей сложности по этим маршрутам было отправлено 727 фур с 12 тыс. тонн грузов общей стоимостью 480 млн юаней (68,9 млн долларов).

    На настоящий момент в зоне насчитывается 31 предприятие, обладающее сертификатом на услуги TIR-транспорта, чьи автопарки насчитывают в общей сложности 552 фуры. Номенклатура товаров в рамках их услуг превысила 40 наименований, включая пищевые продукты и электронные устройства.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2026
    100 тонн королевских крабов
    Доставило российское судно на восток Китая
    КитайКрабыМорепродуктыРыбаки
    0
    13.01.2026
    Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    На терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги
    ЕвросибКитайКонтейнерный поездМосковский регион
    0
    19.01.2026
    FESCO расширяет ротацию на сервисе FCDL-1
    Между Владивостоком и Южным Китаем
    FESCO Китайконтейнерный сервисРотация портов
    0


  •  

    Pioneer AI

    Сократите ФОТ
    на 40-60%

    AI-агент для логистики: автоматизация 80% рутинных звонков и переписок.

    • Работает 24/7 без выходных
    • Мгновенные ответы клиентам
    • Интеграция с вашей ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.01.2026 Кто в Суэц, кто из Суэца
    20.01.2026 Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    19.01.2026 Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
    19.01.2026 FESCO расширяет ротацию на сервисе FCDL-1
    19.01.2026 Все порты Финляндии, 11 месяцев 2025
    19.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •