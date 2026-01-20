Поставки TIR-транспортом в демонстрационной зоне Китай-ШОС в 2025 году

В 2025 году из Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, расположенной в городе Циндао восточно-китайской провинции Шаньдун, было отправлено 435 фур с маркировкой TIR. Это на 53,7% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Эти фуры перевезли товары общим объемом в 7657,7 тонны (плюс 76,3%) и общей стоимостью 280 млн юаней (40 млн долларов) – рост на 43,3 %, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные дирекции зоны.

TIR является международной системой автоперевозок. В рамках этой системы груз опечатывается в стартовой точке маршрута и проверяется только по прибытии в пункт назначения, на промежуточных погранпереходах сотрудники КПП лишь сверяют данные книжки TIR и таможенную печать для транспортного средства. Это сокращает время в пути и снижает возможные риски, связанные с административными процедурами таможенного контроля и порчей груза. Китай присоединился к Конвенции TIR в июле 2016 года.

Демонстрационная зона Китай-ШОС открыла первый международный маршрут в рамках системы TIR в сентябре 2023 года, за два года их количество выросло до 4, в том числе осуществляются перевозки Китай – Россия, Китай – Кыргызстан – Узбекистан, Китай – Казахстан и Китай – Беларусь. В общей сложности по этим маршрутам было отправлено 727 фур с 12 тыс. тонн грузов общей стоимостью 480 млн юаней (68,9 млн долларов).

На настоящий момент в зоне насчитывается 31 предприятие, обладающее сертификатом на услуги TIR-транспорта, чьи автопарки насчитывают в общей сложности 552 фуры. Номенклатура товаров в рамках их услуг превысила 40 наименований, включая пищевые продукты и электронные устройства.

Фото: Xinhua