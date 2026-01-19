Информационно-аналитическое агентство
FESCO расширяет ротацию на сервисе FCDL-1
19.01.2026

FESCO расширяет ротацию на сервисе FCDL-1

    • Транспортная группа FESCO добавила заход в порт Циньчжоу в ротацию своего морского сервиса FESCO China Direct Line-1 (FCDL-1) между Владивостоком и портами Южного Китая.

    Как сообщили SeaNews в Группе, первое судно прибыло в Циньчжоу 14 января. Далее заходы будут выполняться с регулярностью один раз в две недели.

    В настоящее время FCDL-1 обслуживают три контейнеровоза суммарной вместимостью более 5 тыс. TEU. Ротация сервиса также включает судозаходы в другие порты Китая — Наньша, Яньтань, Шаньтоу, Сямэнь.

    Добавление Циньчжоу в ротацию FCDL-1 позволяет FESCO предложить клиентам дополнительные возможности для организации перевозок грузов из Гуанси-Чжуанского автономного района и прилегающих регионов, пояснили в Группе.

    Фото: FESCO


