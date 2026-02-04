Российские товары на китайский Новый год

В преддверии праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), который отмечается 17 февраля, на китайском рынке фиксируется ажиотажный спрос на российские продукты. Их «триумфальное шествие» обеспечила разветвленная логистика, позволившая значительно расширить присутствие в праздничном ассортименте, сообщает информационное агентство Xinhua.

Особый бум спроса наблюдается в приграничной зоне. Через КПП Тунцзян с начала года в Китай уже поставлено свыше 70 тонн российской рыбы, ленка, китайскую востробрюшку, карпа, пестрого толстолобика и другие сорта рыбы. Первая партия общим весом в 21,6 тонны и стоимостью 150 тыс. юаней (22 тыс. долларов) прибыла еще в начале январе.

Популярностью пользуется не только рыбная продукция. «В этом году ассортимент охватывает более десяти категорий: мука, масло, сок, шоколад. При этом цены примерно на 30% ниже, чем в предыдущие годы», — говорит Хуан Юйлун, представитель Российского центра складирования и оптовой торговли в Тунцзяне. Для удовлетворения спроса компании заранее завезли свыше 600 тонн российской муки и соевого масла (10 грузовиков).

По мнению потребителей, популярность российских товаров обусловлена их качеством и натуральностью, что ассоциируется со здоровым образом жизни. Рост поставок и разнообразие номенклатуры позволяют полностью удовлетворять повышенный спрос в период главного национального праздника Китая.

Фото: Xinhua