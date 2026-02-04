Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Российские товары на китайский Новый год
04.02.2026

Российские товары на китайский Новый год

    • В преддверии праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), который отмечается 17 февраля, на китайском рынке фиксируется ажиотажный спрос на российские продукты. Их «триумфальное шествие» обеспечила разветвленная логистика, позволившая значительно расширить присутствие в праздничном ассортименте, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Особый бум спроса наблюдается в приграничной зоне. Через КПП Тунцзян с начала года в Китай уже поставлено свыше 70 тонн российской рыбы, ленка, китайскую востробрюшку, карпа, пестрого толстолобика и другие сорта рыбы. Первая партия общим весом в 21,6 тонны и стоимостью 150 тыс. юаней (22 тыс. долларов) прибыла еще в начале январе.

    Популярностью пользуется не только рыбная продукция. «В этом году ассортимент охватывает более десяти категорий: мука, масло, сок, шоколад. При этом цены примерно на 30% ниже, чем в предыдущие годы», — говорит Хуан Юйлун, представитель Российского центра складирования и оптовой торговли в Тунцзяне. Для удовлетворения спроса компании заранее завезли свыше 600 тонн российской муки и соевого масла (10 грузовиков).

    По мнению потребителей, популярность российских товаров обусловлена их качеством и натуральностью, что ассоциируется со здоровым образом жизни. Рост поставок и разнообразие номенклатуры позволяют полностью удовлетворять повышенный спрос в период главного национального праздника Китая.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2026
    Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    На терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги
    ЕвросибКитайКонтейнерный поездМосковский регион
    0
    22.01.2026
    Китайские автомобили через КПП Хоргос в 2025 году
    Экспорт вырос на 6,9%.
    АвтомобилиКитайХоргос
    0
    19.01.2026
    Товарооборот Россия – Сербия в январе-ноябре 2025 года
    Товарооборот снизился на 4,8%.
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляСербияТоварооборот
    0
    03.02.2026
    Китайское судостроение сохраняет лидерство
    16-й год подряд
    2025КитайСудостроение
    0
    15.01.2026
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-ноябре 2025 года
    Вырос на 3%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанВнешняя торговляТоварооборот
    0
    04.02.2026
    О китайско-казахстанских логистических проектах
    Итоги реализации некоторых ключевых китайско-казахстанских проектов в сфере логистики
    КазахстанКитайлогистический проект
    0


  •  

    Pioneer AI
    ● SYSTEM ONLINE _
    Оптимизация
    ФОТ -60%

    Neural Logist Agent.
    Автоматизация 24/7.

    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.02.2026 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги 2025
    04.02.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 снизился на 66,9%
    04.02.2026 Рекордный контейнерооборот в Гетеборге
    03.02.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    03.02.2026 Maersk пойдет в Красное море вместе с Hapag-Lloyd
    02.02.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •