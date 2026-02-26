Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешняя торговля РФ в январе 2023 года
26.02.2026

Внешняя торговля РФ в 2025 году

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот портов вырос на 50,2%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    17.02.2026
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, 2025
    Чехия импорт российских товаров и продукции на 75,4%.
    Только для подписчиков
    ГрузоперевозкиЕвросоюзЖелезная дорогаРоссия
    0
    06.02.2026
    Товарооборот Россия – Азербайджан в 2025 году
    Вырос на 3%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанТоварооборот
    0
    20.01.2026
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    Импорт сократился на 9,8%, экспорт – на 14,7%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    29.01.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот увеличился на 8%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    20.01.2026
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 11 месяцев 2025
    Экспорт из стран Евросоюза в нашу страну сократился почти на 9%.
    Только для подписчиков
    2025внешнеторговый оборотЕвросоюзЕвростат
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.02.2026 Top-25 контейнерных линий на 1 января 2026 года
    26.02.2026 Новый CEO в ONE
    25.02.2026 Контейнерные порты Турции, январь 2026
    25.02.2026 Оборудование для завода по производству снеков
    25.02.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%
    24.02.2026 «Модуль» будет развивать сухой порт в Архангельске
    Госрегулирование Показать всё
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •