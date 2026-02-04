Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
04.02.2026

Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 снизился на 66,9%

    • В декабре 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя декабря 2024 года на 66,9%.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 68,2%. В экспорте было перевалено на 69,1% меньше, чем в декабре 2024 года. Каботаж увеличился на 8,7%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года соответствовала 0,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 18,5% меньше, чем в декабре 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    56% груженых контейнеров прошло в импорте, 38,7% – в экспорте, 5,3% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 94,3%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 80,1%, Оля перевалил 19,9%.

    Новости по теме
    13.01.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 11 месяцев 2025 года составил 175,7 млн TEU.
    2025ГлобальноКонтейнерные перевозки
    0
    19.01.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по декабрь 2025 года в различных аналитических разрезах.
    2025ПОРТСТАТ
    0
    04.02.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот портов вырос на 50,2%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    02.02.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 уменьшился на 7,2%
    96,4% контейнеров прошли в каботаже.
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.01.2026
    Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год
    Динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов выше рынка
    2025Глобал ПортсКонтейнерооборот
    0
    23.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 4 неделя, 2026
    Ставки повысились.
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


