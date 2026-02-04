Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 снизился на 66,9%

В декабре 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя декабря 2024 года на 66,9%.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 68,2%. В экспорте было перевалено на 69,1% меньше, чем в декабре 2024 года. Каботаж увеличился на 8,7%.
Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года соответствовала 0,1%.
Груженых контейнеров было обработано на 18,5% меньше, чем в декабре 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.
56% груженых контейнеров прошло в импорте, 38,7% – в экспорте, 5,3% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров сократилась на 94,3%.
В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 80,1%, Оля перевалил 19,9%.
Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.
