Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 сократился на 15,3%

В феврале 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 15,3% относительно показателя 2025 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,2% всех грузов, уменьшился на 15,9%. В каботаже было перевалено на 19,8% больше, чем годом ранее. Транзит снизился на 15,7%, импорт – на 25,3%.

В феврале 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 34,8%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более 56% приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 29%, нефтепродуктов – почти 28% от общего объема перевалки. На химические и минеральные удобрения в феврале 2026 года приходилось 13,9%, на уголь и кокс – 10,1%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос на 97,3%. Зерна было обработано на 49,8% больше, чем в феврале 2025 года. Перевалка пищевых грузов выросла на 18,2%.

Наиболее значительно, на 77,1% снизился оборот цветных металлов. Сжиженного газа было обработано на 70,7% меньше, прочих навалочных грузов – на 50,6% меньше, чем в феврале 2025 года.

В феврале 2026 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 46,5%, Приморск обработал 27,2%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 18,7%.

