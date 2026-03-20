Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 сократился на 15,3%

Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
20.03.2026

    • В феврале 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 15,3% относительно показателя 2025 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,2% всех грузов, уменьшился на 15,9%. В каботаже было перевалено на 19,8% больше, чем годом ранее. Транзит снизился на 15,7%, импорт – на 25,3%.

    В феврале 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 34,8%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более 56% приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 29%, нефтепродуктов – почти 28% от общего объема перевалки. На химические и минеральные удобрения в феврале 2026 года приходилось 13,9%, на уголь и кокс – 10,1%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос на 97,3%. Зерна было обработано на 49,8% больше, чем в феврале 2025 года. Перевалка пищевых грузов выросла на 18,2%.

    Наиболее значительно, на 77,1% снизился оборот цветных металлов. Сжиженного газа было обработано на 70,7% меньше, прочих навалочных грузов – на 50,6% меньше, чем в феврале 2025 года.

    В феврале 2026 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 46,5%, Приморск обработал 27,2%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 18,7%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •