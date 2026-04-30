Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках

С 1 по 11 мая 2026 года таможенные посты Балтийской, Выборгской, Пулковской, Санкт-Петербургской и Калининградской областной таможен работают в штатном режиме без изменения графика работы, сообщили SeaNews в пресс-службе СЗТУ.

Центры электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни (Северо-Западный и Балтийский таможенные посты) в праздничные дни также будут работать как обычно, без выходных, и оформлять декларации на товары ежедневно с 9.00 до 21.00.

Частично изменяется график работы таможенных постов Мурманской, Карельской и Псковской таможен.

В Мурманской таможне 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая выходные на Кировском, Северодвинском, Новодвинском, Аэропорт Мурманск, Мурманском, Коряжемском таможенных постах. Таможенный порт Аэропорт Архангельск работает в период осуществления международных рейсов 2, 9 , 11 мая круглосуточно, 1, 3, 10 мая – выходные. МАПП Борисоглебск работает без выходных (включая майские праздники) с 09.00 до 18.00 часов, пропуск лиц, грузов и транспортных средств осуществляется ежедневно без выходных с 10.00 до 17.00 часов. Таможенный пост Лотта работает с понедельника по пятнику с 9.00 до 20.00, в субботу-воскресенье с 9.00 до 17.30, таможенный пост Салла – с 8.00 до 22.00 без выходных и праздничных. Таможенные посты Морской порт Мурманск и Поморский работают круглосуточно.

В Карельской таможне таможенный пост МАПП Вяртсиля работает ежедневно с 9.00 до 21.00, МАПП Люття – ежедневно с 9.00 до 17.00, МАПП Суоперя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, суббота-воскресенье – выходные, ЖДПП Вяртсиля – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая с 8.45 до 18.00, 2, 3, 9, 10 мая – выходные. Сегежский, Прионежский, Кондопожский, Костомукшский таможенные посты работают 5-7 мая с 8.45 до 18.00, 8 мая с 8.45 до 15:45, 1-3 и 9-11 мая – выходные. Таможенный пункт Аэропорт Петрозаводск работает 3 и 10 мая с 8.45 до 18.00, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 мая – выходные.

В Псковской таможне круглосуточно будут работать таможенные посты МАПП Куничина Гора, МАПП Лудонка, МАПП Убылинка, МАПП Шумилкино, МАПП Бурачки, ЖДПП Печоры-Псковские, ЖДПП Скангали, ЖДПП Посинь.

При этом, подчеркнули в СЗТУ, необходимо учитывать, что Финляндской Республикой пропуск лиц, товаров, транспортных средств через все автомобильные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией приостановлен.

Фото: ФТС