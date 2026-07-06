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Что делать зебре на СВХ
06.07.2026

Что делать зебре на СВХ

    • На склад временного хранения «Домодедово-Карго» в аэропорту Домодедово из Намибии и Того поступили партии экзотических животных, сообщила ФТС в своем макс-канале.

    Что делать зебре на СВХ

    В составе – 30 зебр, 150 варанов, 110 ящериц, 100 африканских гигантских кивсяков, 65 черепах, 50 пауков, 30 лягушек и 12 змей (кивсяки – это такие страхолюдного вида червяки с ножками (второе официальное название – многоножки) длиной до 25 сантиметров, которых любители и ценители содержат в качестве домашних питомцев в террариумах).

    Зебры будут жить в одном из московских зоопарков, а рептилии и наземные беспозвоночные животные (пауки и те самые кивсяки) предназначены для аквариумного салона.

    Фактический контроль экзотических животных, включая первичную проверку ветеринарных документов, был осуществлен в приоритетном порядке.

    Фото: ФТС


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