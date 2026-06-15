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«Волга-Днепр» доставила подарок для Президента России
15.06.2026

«Волга-Днепр» доставила подарок для Президента России

    • «Волга-Днепр» доставила подарок для Президента РоссииАвиакомпания «Волга-Днепр» при участии Минтранса России обеспечила доставку двух слонят, подаренных Президенту России Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулито. Как сообщили SeaNews в авиакомпании, новым домом для животных станет Казанский зооботсад. Слоновник Казанского зооботсада — самый новый в России и один из пяти в стране, построенных в соответствии с действующими международными стандартами.

    Рейс выполнял Ил-76ТД-90ВД. Слонихи Фовин и Намтан перенесли дорогу благополучно. Во время перелета им было предложено комфортное размещение в вольерах, спроектированных в соответствии с международными требованиями по перевозке живых животных ИАТА, а также питательный перекус. Весил «перекус» 1 тонну и состоял из слоновой травы и сахарного тростника. В грузовой кабине самолета поддерживалась благоприятная температура и влажность, а также строго соблюдался режим питания и питья.

    «Волга-Днепр» доставила подарок для Президента России

    На проработку рейса у команды специалистов «Волга-Днепр» ушло не более двух недель, во многом помог опыт предыдущих перевозок живых животных, в том числе шестерых молодых слонов из Мьянмы в Россию в 2024 году. Общий вес ценнейшего груза составил 7,5 тонн, включая вес слонят 1 000 кг и 1 100 кг – корма и вольеров. Для безопасной загрузки и выгрузки применялся аэропортовый хайлоудер и бортовые краны воздушного судна.

    В процессе перелета за общим состоянием слонят следили сопровождающие из Лаоса и сотрудники Казанского Зооботсада. В международном аэропорту Казань их встречали мэр города Ильсур Метшин, директор комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили и представители Казанского Зооботсада.

    Слонята будут жить по соседству со слоном Филимоном, которому недавно исполнилось 9 лет. В предстоящие месяцы им предстоит пройти адаптационный период и привыкнуть к новой среде обитания.

    Фото: Авиакомпания «Волга-Днепр»


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