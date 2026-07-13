Контрабандные ящерицы на польской границе

В продолжение ветеринарной темы – на польской границе задержали контрабандных ящериц. Как сообщила в своем макс-канале Федеральная таможенная служба, вывезти 37 рептилий через пункт пропуска Маоново-2 пытался на личном автомобиле гражданин иностранного государства.

Ящерицы длиной от 15 до 20 см были помещены по 2-3 особи в холщовые мешочки и спрятаны в несколько спортивных сумок, обнаруженных в салоне машины в ходе досмотра.

Сопроводительных документов на живой груз у гражданина не оказалось. С его слов, он перевозил рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение.

Экспертиза установила, что ящерицы – малые поясохвосты, редкий вид, который защищен Конвенцией СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Общая стоимость товарной, если можно так сказать, партии, превышает 5,5 млн рублей (одна ящерка, путем несложных расчетов, тянет примерно на 150 тысяч).

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ящериц временно разместили в специализированном помещении с соблюдением необходимых для них условий.

Фото: ФТС