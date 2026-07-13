Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Чемоданное настроение
13.07.2026

Контрабандные ящерицы на польской границе

    • Контрабандные ящерицы на польской границе

    В продолжение ветеринарной темы – на польской границе задержали контрабандных ящериц. Как сообщила в своем макс-канале Федеральная таможенная служба, вывезти 37 рептилий через пункт пропуска Маоново-2 пытался на личном автомобиле гражданин иностранного государства.

    Ящерицы длиной от 15 до 20 см были помещены по 2-3 особи в холщовые мешочки и спрятаны в несколько спортивных сумок, обнаруженных в салоне машины в ходе досмотра.

    Сопроводительных документов на живой груз у гражданина не оказалось. С его слов, он перевозил рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение.

    Экспертиза установила, что ящерицы – малые поясохвосты, редкий вид, который защищен Конвенцией СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

    Контрабандные ящерицы на польской границе

    Общая стоимость товарной, если можно так сказать, партии, превышает 5,5 млн рублей (одна ящерка, путем несложных расчетов, тянет примерно на 150 тысяч).

    Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

    Ящериц временно разместили в специализированном помещении с соблюдением необходимых для них условий.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.04.2026
    Крупную партию незадекларированной электроники задержали на таможне
    В Астраханской области в четырех фурах более 80 тонн выявлено незадекларированной электроники из Киргизии.
    КонтрабандаТаможняТранзит
    0
    02.04.2026
    Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника Приволжского таможенного управления.
    НазначенияПриволжское таможенное управлениеТаможняФТС
    0
    08.04.2026
    Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    Распределение не будет привязано к местам декларирования.
    Декларации на товарытаможенное декларированиеТаможняФТС
    0
    06.07.2026
    Что делать зебре на СВХ
    В Домодедово оформили экзотических животных.
    ДомодедовоЖивотныеИмпортТаможня
    0
    06.04.2026
    Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    В Москве состоялось совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб стран СНГ.
    СНГсовещаниеТаможня
    0
    24.03.2026
    Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    Представитель России Сергей Шкляев назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК.
    ЕЭКНазначенияТаможня
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях
    14.07.2026 Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск
    13.07.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026
    09.07.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026
    09.07.2026 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    13.07.2026 Контрабандные ящерицы на польской границе
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    10.07.2026 Электронное декларирование коррупции не помеха
    09.07.2026 Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей
    08.07.2026 Назначен начальник Центральной базовой таможни
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •