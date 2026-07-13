Первый в России ветеринарный хаб

Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») и 3PL-оператор NC Logistic открыли первый в России многофункциональный ветеринарный хаб, предоставляющий полный комплекс логистических и таможенных услуг участникам рынка ветеринарных препаратов и кормов, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

Новый комплекс создан на базе собственной инфраструктуры компаний: таможенно-логистического терминала ЦОЛЛРУ (структурное подразделение «Рускона») и склада NC Logistic в г. Домодедово Московской области.

Хаб обеспечивает полный цикл сопровождения грузов с соблюдением всех отраслевых требований к качеству и безопасности, включая хранение продукции, таможенное оформление, маркировку, отбор проб и проведение лабораторных исследований.

Мощности комплекса позволяют маркировать до 30 млн единиц продукции в год, в том числе при температуре от +2 до +8°C, единовременно хранить более 10 тыс. паллет и оформлять около 5 тыс. таможенных деклараций ежегодно. Работа организована по принципу «одного окна», что позволяет получать весь комплекс услуг в одном месте.

Для хранения различных категорий продукции и подготовки заказов к отгрузке на маркетплейсы (с поэкземплярным учетом) и склады дистрибьюторов предусмотрены специализированные температурные зоны от +2 до +25°C. Также обеспечена интеграция с государственными информационными системами «Честный знак» и «Меркурий».

Создание хаба позволит сократить сроки обработки товаров и повысить доступность ветеринарных препаратов и кормов как для животноводческих предприятий, так и для владельцев домашних питомцев. отметили в ГК «Дело».

Стороны планируют расширять сотрудничество и спектр услуг для фармацевтического и ветеринарного рынков, способствуя повышению надежности поставок препаратов и кормов для агропромышленного комплекса и сектора мелких домашних животных (МДЖ).

Фото: ГК «Дело»