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13.07.2026

Первый в России ветеринарный хаб

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») и 3PL-оператор NC Logistic открыли первый в России многофункциональный ветеринарный хаб, предоставляющий полный комплекс логистических и таможенных услуг участникам рынка ветеринарных препаратов и кормов, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

    Первый в России ветеринарный хаб

    Новый комплекс создан на базе собственной инфраструктуры компаний: таможенно-логистического терминала ЦОЛЛРУ (структурное подразделение «Рускона») и склада NC Logistic в г. Домодедово Московской области.

    Хаб обеспечивает полный цикл сопровождения грузов с соблюдением всех отраслевых требований к качеству и безопасности, включая хранение продукции, таможенное оформление, маркировку, отбор проб и проведение лабораторных исследований. 

    Мощности комплекса позволяют маркировать до 30 млн единиц продукции в год, в том числе при температуре от +2 до +8°C, единовременно хранить более 10 тыс. паллет и оформлять около 5 тыс. таможенных деклараций ежегодно. Работа организована по принципу «одного окна», что позволяет получать весь комплекс услуг в одном месте. 

    Для хранения различных категорий продукции и подготовки заказов к отгрузке на маркетплейсы (с поэкземплярным учетом) и склады дистрибьюторов предусмотрены специализированные температурные зоны от +2 до +25°C. Также обеспечена интеграция с государственными информационными системами «Честный знак» и «Меркурий».

    Первый в России ветеринарный хаб

    Создание хаба позволит сократить сроки обработки товаров и повысить доступность ветеринарных препаратов и кормов как для животноводческих предприятий, так и для владельцев домашних питомцев. отметили в ГК «Дело».

    Стороны планируют расширять сотрудничество и спектр услуг для фармацевтического и ветеринарного рынков, способствуя повышению надежности поставок препаратов и кормов для агропромышленного комплекса и сектора мелких домашних животных (МДЖ).

    Фото: ГК «Дело»


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