С.Шишкарев отказался от выкупа доли «Росатома» в Группе «Дело»

Председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев не будет выкупать долю Госкорпорации «Росатом» в ГК «Дело».

«Мы с командой провели большую и кропотливую работу, рассмотрели различные механизмы финансирования сделки, но вынужден констатировать: макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее Группы компаний «Дело». Выкупать пакет не буду», – написал С.Шишкарев в своем телеграм-канале.

«Это трудное для меня решение, но я принял его как основатель, как человек, отвечающий за компанию, — исходя из интересов бизнеса с более чем 30-летней историей, бизнеса, в котором сегодня работают тысячи человек. Доступный с учетом обстоятельств формат сделки не обеспечивал гарантий стабильной деятельности и развития Группы, а это для меня является безусловным приоритетом», – пояснил он.

Срок, установленный корпоративным договором с «Росатомом» для выкупа доли Госкорпорации в Группе «Дело», истекает в ближайшие дни. «Право определять структуру владения Группой переходит к Госкорпорации «Росатом»», – сообщил С.Шишкарев.

«По-прежнему верю в потенциал компании и сохраняю интерес к её дальнейшему развитию. Благодарю команду и партнеров, которые работали над сделкой», – заключил он.

Фото: ГК «Дело»