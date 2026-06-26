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26.06.2026

С.Шишкарев отказался от выкупа доли «Росатома» в Группе «Дело»

    • Председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев не будет выкупать долю Госкорпорации «Росатом» в ГК «Дело».

    «Мы с командой провели большую и кропотливую работу, рассмотрели различные механизмы финансирования сделки, но вынужден констатировать: макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее Группы компаний «Дело». Выкупать пакет не буду», – написал С.Шишкарев в своем телеграм-канале.

    «Это трудное для меня решение, но я принял его как основатель, как человек, отвечающий за компанию, — исходя из интересов бизнеса с более чем 30-летней историей, бизнеса, в котором сегодня работают тысячи человек. Доступный с учетом обстоятельств формат сделки не обеспечивал гарантий стабильной деятельности и развития Группы, а это для меня является безусловным приоритетом», – пояснил он.

    Срок, установленный корпоративным договором с «Росатомом» для выкупа доли Госкорпорации в Группе «Дело», истекает в ближайшие дни. «Право определять структуру владения Группой переходит к Госкорпорации «Росатом»», – сообщил С.Шишкарев.

    «По-прежнему верю в потенциал компании и сохраняю интерес к её дальнейшему развитию. Благодарю команду и партнеров, которые работали над сделкой», – заключил он.

    Фото: ГК «Дело»


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