«Рускон» выводит китайский сервис на Севморпуть

Транспортный оператор Группы «Дело» «Рускон» меняет маршрут доставки из Китая в Россию в рамках своего регулярного сервиса между Большим портом Санкт-Петербург и портами КНР, сообщила Группа в своем макс-канале.

Ранее доставка грузов в рамках сервиса осуществлялась через Суэцкий канал в обе стороны: из РФ в КНР и обратно. Теперь в импортном направлении компания организует альтернативный сезонный маршрут по Северному морскому пути. Это позволит сократить транзитное время на треть — ожидаемый срок доставки грузов из Китая составит 30 дней вместо 45.

Сервис предусматривает прямые заходы в китайские порты Наньша и Тайцан. Для грузов из других регионов КНР доступна доставка фидерным сообщением.

В рамках сервиса компания предлагает комплексную логистику «от двери до двери», включая таможенное оформление. Доступна перевозка опасных грузов, рефрижераторных и танк-контейнеров, а также грузов на платформах flat rack и негабаритных грузов.

В рейс по СМП из Китая на терминал ГК «Дело» «Петролеспорт» судно «Honfu» отправится в конце июля 2026 года.

Фото: ГК «Дело»