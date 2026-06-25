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«Рускон» выводит китайский сервис на Севморпуть
25.06.2026

«Рускон» выводит китайский сервис на Севморпуть

    • Транспортный оператор Группы «Дело» «Рускон» меняет маршрут доставки из Китая в Россию в рамках своего регулярного сервиса между Большим портом Санкт-Петербург и портами КНР, сообщила Группа в своем макс-канале.

    Ранее доставка грузов в рамках сервиса осуществлялась через Суэцкий канал в обе стороны: из РФ в КНР и обратно. Теперь в импортном направлении компания организует альтернативный сезонный маршрут по Северному морскому пути. Это позволит сократить транзитное время на треть — ожидаемый срок доставки грузов из Китая составит 30 дней вместо 45.

    Сервис предусматривает прямые заходы в китайские порты Наньша и Тайцан. Для грузов из других регионов КНР доступна доставка фидерным сообщением.

    В рамках сервиса компания предлагает комплексную логистику «от двери до двери», включая таможенное оформление. Доступна перевозка опасных грузов, рефрижераторных и танк-контейнеров, а также грузов на платформах flat rack и негабаритных грузов.

    В рейс по СМП из Китая на терминал ГК «Дело» «Петролеспорт» судно «Honfu» отправится в конце июля 2026 года.

    Фото: ГК «Дело»


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