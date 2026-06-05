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ГК «Дело» и ГК «Астрал» договорились о цифровизации документооборота
05.06.2026

ГК «Дело» и ГК «Астрал» договорились о цифровизации документооборота

    • Группа компаний «Дело» и Группа компаний «Астрал» (входит в экосистему 1С) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации документооборота в транспортно-логистической сфере, сообщили SeaNews в ГК «Дело». Документ подписали на полях ПМЭФ-2026 заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов и директор по развитию бизнеса ГК «Астрал» Степан Терехин.

    Соглашение направлено на автоматизацию документооборота и оформления необходимых электронных перевозочных (ЭДО) и экспедиторских документов компаний ГК «Дело» в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

    С 1 сентября 2026 года использование электронных перевозочных документов станет обязательным для всех участников грузоперевозок. Сотрудничество включает предоставление компаниям ГК «Дело» услуг оператора ЭПД и ЭДО, организацию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН), сопроводительными ведомостями, заказ-нарядами, путевыми листами, договорами фрахтования и другими перевозочными документами в соответствии с требованиями законодательства РФ.

    Кроме того, стороны намерены обеспечить интеграцию цифровых сервисов ГК «Дело» и учетных систем на платформе «1С:Предприятие» с инфраструктурой оператора ЭПД и ГИС ЭПД.

    «Для ГК «Дело» цифровизация транспортного документооборота – один из ключевых элементов повышения качества взаимодействия с клиентами и партнерами. Это не просто соответствие требованиям законодательства, а важный инструмент для ускорения логистических цепочек, повышения их прозрачности и снижения операционных затрат. Сотрудничество с группой компаний «Астрал» позволит нам реализовать полноценное решение в этой области на базе инфраструктуры проверенного оператора, сохранив при этом интеграцию с уже используемыми учетными и цифровыми системами», – подчеркнул А.Соколов.

    «Для крупных грузоотправителей и операторов терминалов скорость закрытия документов напрямую влияет на оборачиваемость денежных средств и пропускную способность инфраструктуры. ЭПД позволяет видеть статус перевозки в реальном времени, исключить ошибки и сократить срок закрытия документов с недель до часов. Наша задача в этом партнерстве — обеспечить инфраструктуру оператора ЭПД, которая выдержит реальные операционные нагрузки одного из крупнейших транспортно-логистических холдингов страны», — отметил С.Терехин.

    Фото: ГК «Дело»


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