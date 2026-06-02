Определены случаи, когда допускается оформление бумажных экспедиторских документов

Минтранс определил случаи, при которых экспедиторские документы будут оформляться на бумажном носителе, сообщается на сайте Министерства. Соответствующий приказ, описывающий случаи, при которых с 1 сентября 2026 года допускается отсутствие цифрового формата экспедиторских документов, утвержден Минтрансом России.

Согласно приказу, оформление экспедиторских документов на бумаге допускается в случае, когда услуги оказываются физическому лицу для личных нужд, не связанных с бизнесом. Также это возможно при отсутствии технической возможности у клиента или у экспедитора оформить документы в цифровом формате из-за форс-мажора. Помимо этого, такая возможность предусмотрена, когда клиент является иностранным юридическим или физическим лицом.

«Определение исключающих ситуаций, при которых допускается оформление экспедиторских документов на бумаге, позволит государству обеспечить стабильность и прозрачность логистических процессов. Когда учитываются особые условия, это сделает регулирование отрасли более современным и адаптивным к реальным вызовам», – отметил заместитель министра транспорта Борис Ташимов.

Исключающие ситуации, описанные в приказе, действительны для оформления экспедиторских документов на бумажном носителе при организации перевозок грузов всеми видами транспорта, а также распространяются на все виды документов, необходимых для осуществления таких перевозок.

С 1 сентября 2026 года в России вводится обязательное использование электронных перевозочных документов (ЭПД) для всех участников коммерческих грузоперевозок. Ранее были утверждены приказы по определению случаев использования бумажных документов для железнодорожной, автомобильной и авианакладной. Также утверждены правила обмена и порядок направления электронных грузовых накладных на воздушном транспорте, электронных транспортных железнодорожных накладных и электронных экспедиторских документов в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

А вчера «Деловые Линии» объявили, что первыми на рынке обменялись электронными экспедиторскими документами с клиентом: компания «РОСМА» направила поручение «Деловым Линия», а те выдали электронную экспедиторскую расписку.

Приказ Об определении случаев, при которых экспедиторские документы оформляются на бумажном носителе

