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07.07.2026

Рускон открыл таможенный склад

    • Мультимодальный интегратор ГК «Дело» «Рускон» открыл новый таможенный склад в Новороссийске для маркировки импортных товаров в государственной системе «Честный знак», сообщила Группа «Дело» в своем телеграм-канале.

    Запуск площадки, поясняют в Группе, стал ответом на растущие потребности в маркировке — список продукции, требующей нанесения обязательных штрих-кодов, постоянно расширяется.

    Теперь товары, прибывающие по морю на юг России, можно будет маркировать на месте — склад расположен в 7 км от порта Новороссийск. Таможенный комплекс примыкает к подъездным ж/д путям терминала Рускон Р4, что позволяет минимизировать время и затраты на мультимодальные перевозки.

    Площадь склада составляет 750 ка. м. Производственные мощности рассчитаны на маркировку до 5 млн товарных единиц в год.

    Помимо Новороссийска, у «Рускона» имеются таможенные склады в Санкт-Петербурге и Московской области.

    Фото: ГК «Дело»


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