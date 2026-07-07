Рускон открыл таможенный склад

Мультимодальный интегратор ГК «Дело» «Рускон» открыл новый таможенный склад в Новороссийске для маркировки импортных товаров в государственной системе «Честный знак», сообщила Группа «Дело» в своем телеграм-канале.
Запуск площадки, поясняют в Группе, стал ответом на растущие потребности в маркировке — список продукции, требующей нанесения обязательных штрих-кодов, постоянно расширяется.
Теперь товары, прибывающие по морю на юг России, можно будет маркировать на месте — склад расположен в 7 км от порта Новороссийск. Таможенный комплекс примыкает к подъездным ж/д путям терминала Рускон Р4, что позволяет минимизировать время и затраты на мультимодальные перевозки.
Площадь склада составляет 750 ка. м. Производственные мощности рассчитаны на маркировку до 5 млн товарных единиц в год.
Помимо Новороссийска, у «Рускона» имеются таможенные склады в Санкт-Петербурге и Московской области.
Фото: ГК «Дело»