06.05.2026

Экспорт пшеницы через порты Кубани

    • С начала года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали для целей экспорта почти 10,7 млн тонн зерна мягкой пшеницы. Как сообщили SeaNews в филиале, это на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем отгрузок составлял 6,5 млн тонн.

    География поставок через порты региона охватывает 33 страны мира. Помимо кратного увеличения объемов на устоявшихся направлениях, отечественное зерно начало активно поступать на рынки государств Латинской Америки и Южной Африки.

    Ближний Восток и Северная Африка

    Ближний Восток и Северная Африка Безоговорочным лидером по закупкам остается Египет, куда за 4 месяца 2026 года направлено более 3,9 млн тонн мягкой пшеницы. Второе место занимает Турция с объемом свыше 1,05 млн тонн. Стабильный рост поставок в регионе Ближний Восток и Северная Африка также демонстрируют Саудовская Аравия с 514 тыс. тонн, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Ливан, Ирак и Катар.

    Африка южнее Сахары

    Экспорт в Судан вырос почти в 4 раза и превысил отметку в 1 млн тонн. Объемы поставок в Кению увеличились с 56 тыс. до 630,8 тыс. тонн. Уверенную положительную динамику также показывают Нигерия, Уганда, Танзания, Мозамбик, Эфиопия, Сенегал и Гана.

    Новые рынки

    В 2026 году перечень импортеров пополнился сразу восемью странами, куда мягкая пшеница в аналогичном периоде прошлого года не поставлялась. Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» впервые исследовал экспортные партии для Алжира (93,4 тыс. тонн), Южной Африки (85,2 тыс. тонн), Джибути (59 тыс. тонн), Индонезии (56,4 тыс. тонн), Сенегала (32 тыс. тонн), Бразилии (30,1 тыс. тонн), Туниса (27,3 тыс. тонн) и Малави (2 тыс. тонн).

    «Выход на рынки Южной Америки и расширение присутствия на Африканском континенте – серьезный вызов для экспортеров. Каждая новая страна предъявляет свои специфические фитосанитарные требования, жестко контролируя наличие карантинных объектов, сорняков и остатков пестицидов. Наша задача как лаборатории – гарантировать, что каждая партия зерна строго соответствует требованиям страны-импортера», – отметила директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.

    Фото: ЦОК АПК


