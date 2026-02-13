Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Беларусь в 3 раза увеличила импорт зерновой продукции из Алтайского края
13.02.2026

Экспорт зернового сырья из Сибирского региона

    • Экспорт зерновых культур из Сибирского региона составил в 2025 году порядка 1,65 млн тонн. Как сообщила, выступая на дискуссионной встрече представителей власти и аграриев, прошедшей в Центре поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП», директор филиала Мария Шостак, больше всего было отгружено пшеницы – 845 тыс. тонн.

    Экспорт ячменя вырос на 18% до 448 тыс. тонн, гречихи – на 54% до 183 тыс. тонн, овса – на 74% до 154 тыс. тонн, кукурузы – в 31 раз до 14 тыс. тонн.

    Основными покупателями стали Китай и Казахстан, закупившие 770 и 608 тыс. тонн зернового сырья соответственно. Следующие строчки в рейтинге крупнейших импортеров заняли Киргизия (170 тыс. тонн), Монголия (73 тыс. тонн) и Вьетнам (15 тыс. тонн). При этом число стран-покупателей увеличилось с 9 до 11 государств.

    Среди регионов Сибирского федерального округа первое место по объемам экспорта зернового сырья занимает Алтайский край, поднявшись с прошлогодней третьей позиции. Регион обеспечил 59% всех зерновых поставок из Сибири за рубеж (726 тыс. тонн). В экспортной корзине края представлены пшеница (444 тыс. тонн, рост на 58%), гречневая крупа (139 тыс. тонн, +42%), ячмень (90 тыс. тонн, +49%), кукуруза (14 тыс. тонн, практически весь ее экспорт из Сибири формируется Алтаем), а также овёс, объёмы которого выросли в три раза (37 тыс. тонн).

    География поставок из Алтайского края охватывает 7 государств. Ключевыми покупателями в 2025 году были Казахстан (400 тыс. тонн, рост на 69%), Китай (228 тыс. тонн, +29%), Киргизия (78 тыс. тонн, рост в 2 раза), Монголия (14 тыс. тонн, рост в 16 раз) и Япония (3 тыс. тонн, рост в 3 раза).

    Второе место занимает Новосибирская область с показателем 471 тыс. тонн (29% сибирского экспорта). Регион экспортировал преимущественно ячмень (228 тыс. тонн, +26%), пшеницу (179 тыс. тонн), гречиху (39 тыс. тонн, в 2 раза больше, чем годом ранее) и овес, увеличивший объемы в 7 раз (26 тыс. тонн). География поставок ограничилась пятью странами: Китаем (327 тыс. тонн, +11%), Казахстаном (61 тыс. тонн), Киргизией (43 тыс. тонн), Монголией (30 тыс. тонн, +42 %) и Вьетнамом, который удвоил закупки (до 10 тыс. тонн).

    Омская область, лидировавшая в прошлом году, опустилась на третью позицию с объемом 258 тыс. тонн, что составляет 16% от общесибирского экспорта. Основу омских отгрузок формируют пшеница (165 тыс. тонн), ячмень (81 тыс. тонн, +5 %) и овес, объем экспорта которого вырос в 5 раз до 11 тыс. тонн. География поставок включает 9 стран. Основные направления – Казахстан (135 тыс. тонн), Китай (66 тыс. тонн) и Киргизия (48 тыс. тонн). Среди новых покупателей – Грузия (2 тыс. тонн) и Монголия (2 тыс. тонн).

    Четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров зернового сырья занимает Красноярский край со 108 тыс. тонн, что соответствует 7% суммарного сибирского экспорта, на пятом месте Кемеровская область с 37 тыс. тонн (2% общего объема), на шестом – Иркутская область с 27 тыс. тонн, на седьмом – Республика Хакасия с 18 тыс. тонн, на восьмом – Республика Тыва с 1 тыс. тонн.

    Фото: ЦОК АПК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2026
    Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2026
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам января 2026 года увеличились на 0,5%.
    2026РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    16.01.2026
    Первая партия пшеницы из Омской области в Ирак
    География экспорта омской пшеницы с каждым годом расширяется.
    ЗерноИракпервая партияЭкспорт
    0
    23.01.2026
    Экспорт зерновых из Алтайского края, итоги 2025
    А также круп, муки, бобовых, масличных и технических культур и растительного масла
    Только для подписчиков
    зерновыеЦОК АПКЭкспорт
    0
    03.02.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-ноябрь 2025
    В денежном выражении экспорт остался на уровне прошлого года.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзУдобренияЭкспорт
    0
    02.02.2026
    Новый временный запрет на экспорт бензина
    А также дизеля и других видов топлива
    БензиндизельОграниченияЭкспорт
    0
    15.01.2026
    Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов.
    ИмпортСтатистика таможниТоварооборотЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 7, 2026
    11.02.2026 Все порты Финляндии, итоги 2025
    11.02.2026 Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •