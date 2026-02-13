Экспорт зернового сырья из Сибирского региона

Экспорт зерновых культур из Сибирского региона составил в 2025 году порядка 1,65 млн тонн. Как сообщила, выступая на дискуссионной встрече представителей власти и аграриев, прошедшей в Центре поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП», директор филиала Мария Шостак, больше всего было отгружено пшеницы – 845 тыс. тонн.

Экспорт ячменя вырос на 18% до 448 тыс. тонн, гречихи – на 54% до 183 тыс. тонн, овса – на 74% до 154 тыс. тонн, кукурузы – в 31 раз до 14 тыс. тонн.

Основными покупателями стали Китай и Казахстан, закупившие 770 и 608 тыс. тонн зернового сырья соответственно. Следующие строчки в рейтинге крупнейших импортеров заняли Киргизия (170 тыс. тонн), Монголия (73 тыс. тонн) и Вьетнам (15 тыс. тонн). При этом число стран-покупателей увеличилось с 9 до 11 государств.

Среди регионов Сибирского федерального округа первое место по объемам экспорта зернового сырья занимает Алтайский край, поднявшись с прошлогодней третьей позиции. Регион обеспечил 59% всех зерновых поставок из Сибири за рубеж (726 тыс. тонн). В экспортной корзине края представлены пшеница (444 тыс. тонн, рост на 58%), гречневая крупа (139 тыс. тонн, +42%), ячмень (90 тыс. тонн, +49%), кукуруза (14 тыс. тонн, практически весь ее экспорт из Сибири формируется Алтаем), а также овёс, объёмы которого выросли в три раза (37 тыс. тонн).

География поставок из Алтайского края охватывает 7 государств. Ключевыми покупателями в 2025 году были Казахстан (400 тыс. тонн, рост на 69%), Китай (228 тыс. тонн, +29%), Киргизия (78 тыс. тонн, рост в 2 раза), Монголия (14 тыс. тонн, рост в 16 раз) и Япония (3 тыс. тонн, рост в 3 раза).

Второе место занимает Новосибирская область с показателем 471 тыс. тонн (29% сибирского экспорта). Регион экспортировал преимущественно ячмень (228 тыс. тонн, +26%), пшеницу (179 тыс. тонн), гречиху (39 тыс. тонн, в 2 раза больше, чем годом ранее) и овес, увеличивший объемы в 7 раз (26 тыс. тонн). География поставок ограничилась пятью странами: Китаем (327 тыс. тонн, +11%), Казахстаном (61 тыс. тонн), Киргизией (43 тыс. тонн), Монголией (30 тыс. тонн, +42 %) и Вьетнамом, который удвоил закупки (до 10 тыс. тонн).

Омская область, лидировавшая в прошлом году, опустилась на третью позицию с объемом 258 тыс. тонн, что составляет 16% от общесибирского экспорта. Основу омских отгрузок формируют пшеница (165 тыс. тонн), ячмень (81 тыс. тонн, +5 %) и овес, объем экспорта которого вырос в 5 раз до 11 тыс. тонн. География поставок включает 9 стран. Основные направления – Казахстан (135 тыс. тонн), Китай (66 тыс. тонн) и Киргизия (48 тыс. тонн). Среди новых покупателей – Грузия (2 тыс. тонн) и Монголия (2 тыс. тонн).

Четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров зернового сырья занимает Красноярский край со 108 тыс. тонн, что соответствует 7% суммарного сибирского экспорта, на пятом месте Кемеровская область с 37 тыс. тонн (2% общего объема), на шестом – Иркутская область с 27 тыс. тонн, на седьмом – Республика Хакасия с 18 тыс. тонн, на восьмом – Республика Тыва с 1 тыс. тонн.

