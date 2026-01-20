Информационно-аналитическое агентство
Экспорт растительных масел через Новороссийск: итоги 2025
20.01.2026

Экспорт растительных масел через Новороссийск: итоги 2025

    • Новороссийский филиал «ЦОК АПК» поделился данными об отгрузках на экспорт растительных масел, проверку которых на качество и безопасность осуществлял филиал. Всего в 2025 году специалистами филиала было проверено порядка 1,4 млн тонн предназначенных на экспорт растительных масел. Отгрузки под контролем Новороссийского филиала ЦОК АПК осуществлялись в 18 стран мира.

    В том числе экспорт рапсового масла за 12 месяцев 2025 года вырос в сравнении с отчетным периодом 2024 года на 33% и составил 106,4 тыс. тонн (в 2024 году было 79,8 тыс. тонн). География экспорта рапсового масла сформировалась вокруг азиатского направления. Ключевым рынком сбыта стал Китай, на который приходится 76,6 тыс. тонн, или 72% всего объема поставок. Второе место по объему занимает Тунис с 18%, существенная доля также приходилась на Индию – 9,4%.

    Также специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в 2025 году исследовано для целей экспорта 1,3 млн тонн подсолнечного масла и 42,7 тыс. тонн соевого масла.

    Крупнейшими покупателями подсолнечного масла в 2025 году были Турция, Индия и Иран. В Турцию было поставлено 436,9 тыс. тонн, в Индию – 383 тыс. тонн, в Иран – 286,6 тыс. тонн. Также значимые объемы были направлены в Египет и Саудовскую Аравию.

    Экспорт соевого масла был сосредоточен преимущественно на индийском направлении – туда было отгружено 40,9 тыс. тонн, что составляет 96% от суммарного объема поставок этого продукта. Также поставки осуществлялись в Саудовскую Аравию и Иорданию.

    Фото: Новороссийский филиал «ЦОК АПК»


