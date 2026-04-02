Экспорт российской пшеницы в Судан вырос почти втрое

По данным аналитического центра «Русагротранс» Судан стал лидером по темпам роста импорта российской пшеницы. В первой половине сезона 2025/26 года (июль-март) Судан увеличил закупки пшеницы по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона почти в три раза – до 1,66 млн тонн и вошел в пятерку крупнейших импортеров.

Большинство ключевых импортеров также продемонстрировали рост: увеличили поставки Турция – в 2,6 раза (до 5,8 млн тонн), Иран – в 2,5 раза (до 1,86 млн тонн), Израиль – в 1,4 раза (до 1,67 млн тонн). Египет сохранил объем на уровне предыдущего года – 7,6 млн тонн.

Ожидается, что экспорт российской пшеницы впервые в текущем сельхозгоду (июль-март 2025/26) превысит показатели прошлого сезона, достигнув 37,7 млн тонн против 36,3 млн тонн годом ранее, сообщили SeaNews в пресс-службе «Деметра-Холдинга».

