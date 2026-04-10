Растет экспорт подсолнечного масла из Белгородской области
10.04.2026

Растет экспорт подсолнечного масла из Белгородской области

    • Белгородские таможенники фиксируют рост экспорта подсолнечного масла, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    За 3 месяца 2026 года местные производители экспортировали более 318 тыс. тонн подсолнечного масла, в 3,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    Стоимость продукции составила 22,5 млрд рублей. Основными импортерами стали Турция, Египет, Индия, Саудовская Аравия и Тунис.

    «Поставки подсолнечного масла также осуществляются и в рамках взаимной торговли стран ЕАЭС. 7,7 тыс. тонн на сумму более 828 млн рублей отправлено в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию», – отметил начальник Белгородской таможни Алексей Архипов.

    Фото: ФТС


