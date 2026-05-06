Стройте у порта!

В конце апреля в Москве прошла конференция «Азот. Минеральные удобрения 2026», организованная Научно-исследовательским и проектным институтом карбамида и продуктов органического синтеза (НИИК). Эксперты, производители удобрений и представители инжиниринговых компаний обсудили «узкие горлышки» российской химической логистики. Главный вопрос — сможет ли отечественная инфраструктура воспользоваться историческим шансом на фоне ухода западных игроков?

В стратегической бизнес-игре «CEO TALK Совет директоров», посвященную новым вызовам рынка и поискам стратегических решений, участвовали советник Российского Союза химиков Леонид Фрейман, исполнительный директор филиала «Азот» АО «ОХК «УралХим» Сергей Силивоник, технический директор АО «Находкинский завод минеральных удобрений» Петр Квятковский и генеральный директор ООО «ДЗХМ» Дмитрий Белов.

Игроки рынка констатировали: политические и экономические риски стали новой нормой. Однако в отличие от прошлых кризисов, текущая ситуация парадоксальным образом играет «на руку России», вынуждая ускорять развитие собственных портовых мощностей и уходить от зависимости от иностранных стыковочных узлов.

Вывозить любой ценой: ставка на три порта

Главным требованием момента — «здесь и сейчас» — была названа скорость. Пока спрос на российские удобрения взлетел, а цены высоки, у страны есть шанс навсегда завоевать новые рынки.

В качестве опорных точек для экспортной экспансии спикеры выделили три стратегических направления:

Находка — идеальная база с точки зрения географии: рядом Китай и газ.

Новороссийск — традиционный узел, несмотря на проблемы с «горлышком» Черного моря и перегруженностью.

Мурманск — перспективная, но сложная точка.

Однако если с Находкой и Новороссийском все более или менее ясно, то северное направление вызвало оживленные споры.

Арктика vs. вечная мерзлота: не все золото, что СПГ

Участники дискуссии разошлись во мнениях относительно строительства производств азотных удобрений в Арктической зоне.

С одной стороны, трубопроводный транспорт дешевый ($50 за тонну на 1000 км, как подсчитали в зале), а газ в Мурманск «дотянуть можно». С другой — инженеры напомнили о печальном опыте проработок арктических проектов.

Ключевой вывод инженеров: «Арктический карбамид — пока большой вопрос. Северное производство аммиака в зоне вечной мерзлоты технологически сложнее, чем СПГ. Замена оборудования на гравитационных платформах — это головная боль, а экономика пока не летает».

Проще говоря, «строить» сжиженный газ на Севере — просто и выгодно. А вот высокотехнологичный химический комбинат сталкивается там с нерешенными проблемами ремонтопригодности и эксплуатации.

Краснодарский край: экология и «эффект Анапы»

Особенно эмоционально обсуждалось строительство новых мощностей в Краснодарском крае. Один из спикеров заявил, что он категорически против размещения крупных производств карбамида на юге, ссылаясь на рекреационный потенциал региона.

Ему возразили: рекреационный потенциал Таманского полуострова изначально мал, а экономический эффект от химии — огромен. Однако противники снова парировали «свежими травмами». «При наличии двух-трех НПЗ и ситуации с танкерами в Анапе, когда скажут «построим пятимиллионник по карбамиду» — что начнется?» — прозвучало в зале.

Ответ инжиниринга был жестким — «сверхнормативные решения». В мире существует культура производства, когда нефтехимия соседствует с пляжами (примеры — Венеция, ОАЭ). Но для этого требуется сверхнадежная защита от аварий и беспилотных угроз.

Скрытая угроза: PR вместо пользы

Спикеры предостерегли от другой напасти — строительства заводов «ради галочки». Был приведен пример одного из проектов с «заведомо неэкономической производительностью», который нужен только для отчета губернатора.

Резюме эксперта: «Это все частные деньги. Рынок все отрегулирует. Если проект не нужен — бизнес сам отсеется. Но PR никто не отменял».

Глобальный контекст: причем тут голод и Индия?

Дискуссия с логистики вновь перекинулась на геополитику. Как Россия будет вывозить миллионы тонн удобрений, если основные хабы перекроют?

«Россия заинтересована в том, чтобы голода нигде не было, — заявил один из спикеров. — Голод в Индии или Африке вызовет миграционные волны, которые ударят по нам самим».

Таким образом, развитие портов и логистических хабов рассматривается не только как экономическая выгода, но и как инструмент глобальной стабильности (и собственной безопасности РФ).

Итоги конференции

Уход западных игроков — это шанс, который нельзя упустить («белый лебедь», по выражению участников). Но для его реализации требуется мгновенная реакция.

Логистика — главная боль и главная точка роста. Стране жизненно необходимо развивать порты (Север, Юг, Дальний Восток), так как существующих терминальных мощностей «стыдно мало для такой большой страны».

Краснодар возможен, но при условии эксклюзивных экостандартов; Арктика — пока нет, из-за суровых условий для химии.

Стройте у порта!

Тренд на строительство заводов непосредственно рядом с терминалами отгрузки (чтобы сэкономить $50 на каждой тонне) признан магистральным.

Фото: НИИК