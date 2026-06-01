Подписан Указ об особенностях таможенного регулирования на государственной границе России
01.06.2026

Запрет на экспорт авиационного керосина

    • Новым постановлением Правительства РФ введён временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретённого на биржевых торгах.

    Как сообщает пресс-служба Правительства, ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.

    Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

    Исключение распространяется в том числе на топливо в технологических ёмкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещённые под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.

