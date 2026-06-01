Запрет на экспорт авиационного керосина

Новым постановлением Правительства РФ введён временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретённого на биржевых торгах.

Как сообщает пресс-служба Правительства, ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.

Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Исключение распространяется в том числе на топливо в технологических ёмкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещённые под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.

Фото: ФТС