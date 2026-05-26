Экспорт по жд в направлении Казахстана

Железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-апреле 2026 года выросли на 20% к аналогичному периоду прошлого года и достигли очередного рекорда – 12,1 млн тонн.

Как сообщают РЖД в своем макс-канале, основу всего грузопотока составили нефтяные грузы – 3,2 млн тонн (+32%), чёрные металлы – 2,2 млн тонн (+21,9%), хлебные грузы – 1,6 млн тонн (рост в 2,3 раза).

Грузовые поезда между Россией и Казахстаном идут через пограничные переходы Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть. Часть груза следует транзитом на железные дороги Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

