Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025

Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов, на 4,1% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

Импорт

Импорт в Россию в стоимостном выражении сократился по сравнению с первыми 11 месяцами 2024 года на 2,4% до 249 млрд долларов.

По разным категориям товаров в структуре импорта в стоимостном выражении отмечается разнонаправленная динамика.

По данным ФТС России, размещенным на официальном сайте ФТС, немногим менее половины (48,2%) суммарной таможенной стоимости поставок из-за рубежа приходится на категорию «машины, оборудование и транспортные средства и другие товары». В сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года ввоз товаров в Россию этой категории сократился на 8,9% до 120,1 млрд долларов.

На долю «продукции химической промышленности, каучука» в отчетном периоде приходилось 19,9%. Ввоз продукции химпрома увеличился на 2,7% до 49,6 млрд долларов.

Импорт «продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного)» вырос на 14% до 38,9 млрд долларов (доля этой категории составляет 15,6% всей стоимости импорта.

Ввоз текстиля, текстильных изделий и обуви увеличился на 0,3% до 16,6 млрд долларов, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них – на 15,1% до 1,1 млрд долларов.

Импорт металлов и изделий из них сократился на 1,4% до 16,1 млрд долларов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 2,3% до 2,8 млрд долларов.

Ввоз товаров группы «минеральные продукты» уменьшился на 9,4% до 3,7 млрд долларов.

Экспорт

Экспорт товаров из России в стоимостном выражении по сравнению с показателем января-ноября 2024 года снизился на 5,3% до 373,7 млрд долларов.

54,6% суммарной таможенной стоимости экспортных поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья составили «минеральные продукты». За 11 месяцев 2025 года Россия в денежном выражении экспортировала минеральных продуктов на 203,9 млрд долларов, на 16% меньше, чем в январе-ноябре 2024 года.

«Металлы и изделия из них» составляли в структуре экспорта 17,7%, их было отгружено за рубеж на сумму 66,3 млрд долларов, на 17% больше, чем годом ранее.

На «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» в структуре экспортных поставок приходилось 9,6%, их объем снизился на 8% до 35,9 млрд долларов.

Наиболее существенный рост по итогам 11 месяцев 2025 года отмечается в экспорте «текстиля, текстильных изделий и обуви» – на 47,2% до 3 млрд долларов.

Также существенно увеличились поставки за рубеж машин, оборудования и транспортных средств – на 23,3% до 24 млрд долларов и продукции химической промышленности и каучука – на 22,6% до 30,7 млрд долларов.

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился на 4,1% до 9,7 млрд долларов, «кожевенного сырья, пушнины и изделий из них» – на 4,6% до 0,2 млрд долларов.

Основными торговыми партнерами России, по данным ФТС, были страны Азиатского региона, доля которых общем объеме товарооборота составляла 73,3%, при этом по сравнению с январем-ноябрем 2024 года произошло снижение товарооборота на 2,8%.

На долю европейских стран приходилось 18,8% товарооборота, снижение составило на 9,6%, на страны Американского континента – 4,1%, рост на 5,5%), на страны Африки – 3,8%, снижение на 8,1%).

Фото: ФТС