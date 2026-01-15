Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
15.01.2026

Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025

    • Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов, на 4,1% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

    Импорт

    Импорт в Россию в стоимостном выражении сократился по сравнению с первыми 11 месяцами 2024 года на 2,4% до 249 млрд долларов.

    По разным категориям товаров в структуре импорта в стоимостном выражении отмечается разнонаправленная динамика.

    По данным ФТС России, размещенным на официальном сайте ФТС, немногим менее половины (48,2%) суммарной таможенной стоимости поставок из-за рубежа приходится на категорию «машины, оборудование и транспортные средства и другие товары». В сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года ввоз товаров в Россию этой категории сократился на 8,9% до 120,1 млрд долларов.

    На долю «продукции химической промышленности, каучука» в отчетном периоде приходилось 19,9%. Ввоз продукции химпрома увеличился на 2,7% до 49,6 млрд долларов.

    Импорт «продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного)» вырос на 14% до 38,9 млрд долларов (доля этой категории составляет 15,6% всей стоимости импорта.

    Ввоз текстиля, текстильных изделий и обуви увеличился на 0,3% до 16,6 млрд долларов, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них – на 15,1% до 1,1 млрд долларов.

    Импорт металлов и изделий из них сократился на 1,4% до 16,1 млрд долларов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 2,3% до 2,8 млрд долларов.

    Ввоз товаров группы «минеральные продукты» уменьшился на 9,4% до 3,7 млрд долларов.

    Экспорт

    Экспорт товаров из России в стоимостном выражении по сравнению с показателем января-ноября 2024 года снизился на 5,3% до 373,7 млрд долларов.

    54,6% суммарной таможенной стоимости экспортных поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья составили «минеральные продукты». За 11 месяцев 2025 года Россия в денежном выражении экспортировала минеральных продуктов на 203,9 млрд долларов, на 16% меньше, чем в январе-ноябре 2024 года.

    «Металлы и изделия из них» составляли в структуре экспорта 17,7%, их было отгружено за рубеж на сумму 66,3 млрд долларов, на 17% больше, чем годом ранее.

    На «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» в структуре экспортных поставок приходилось 9,6%, их объем снизился на 8% до 35,9 млрд долларов.

    Наиболее существенный рост по итогам 11 месяцев 2025 года отмечается в экспорте «текстиля, текстильных изделий и обуви» – на 47,2% до 3 млрд долларов.

    Также существенно увеличились поставки за рубеж машин, оборудования и транспортных средств – на 23,3% до 24 млрд долларов и продукции химической промышленности и каучука – на 22,6% до 30,7 млрд долларов.

    Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился на 4,1% до 9,7 млрд долларов, «кожевенного сырья, пушнины и изделий из них» – на 4,6% до 0,2 млрд долларов.

    Основными торговыми партнерами России, по данным ФТС, были страны Азиатского региона, доля которых общем объеме товарооборота составляла 73,3%, при этом по сравнению с январем-ноябрем 2024 года произошло снижение товарооборота на 2,8%.

    На долю европейских стран приходилось 18,8% товарооборота, снижение составило на 9,6%, на страны Американского континента – 4,1%, рост на 5,5%), на страны Африки – 3,8%, снижение на 8,1%).

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2026
    Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    Правительство РФ продлило ограничения на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года.
    Лесные грузыОграниченияПошлиныЭкспорт
    0
    12.01.2026
    Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    Еще на один год
    Импортупрощенный порядокЭлектроника
    0
    15.01.2026
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-ноябре 2025 года
    Вырос на 3%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанВнешняя торговляТоварооборот
    0
    14.01.2026
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-ноябре 2025 года
    Снизился на 4,1%
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляТоварооборотЮжная Корея
    0


  •  

    Pioneer AI
    ● SYSTEM ONLINE _
    Оптимизация
    ФОТ -60%

    Neural Logist Agent.
    Автоматизация 24/7.

    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.01.2026 Контейнерооборот лидеров, итоги 2025
    15.01.2026 Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
    14.01.2026 Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    13.01.2026 Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    13.01.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 снизился на 77,5%
    13.01.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •