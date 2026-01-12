Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов

Правительство РФ продлило ограничения на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года, сообщает пресс-служба Правительства.

Повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) продлены на три года – до 31 декабря 2028 года. Соответствующее постановление председателем правительства Михаилом Мишустиным было подписано 29 декабря 2025 года.

Ожидается, что решение позволит сохранить ограничения вывоза необработанной древесины, для которой пиломатериалы служат «товаром прикрытия», и стабильное обеспечение сырьём отечественных производителей.

Повышенные ставки распространяются на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной более 10 см. Так, на брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука – 250 евро, из ясеня – 300 евро, из дуба – 370 евро.

На экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины ставка составит 10%, но не менее 13 евро за кубометр, из дуба – 10%, но не менее 15 евро за кубометр, из бука и ясеня – 10%, но не менее 50 евро за кубометр.

Такие ограничения на вывоз лесоматериалов действуют с 2022 года.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 27 ноября 2021 года №2068.

Постановление от 29 декабря 2025 года №2204

Фото: СЗТУ