Рекордные отгрузки зерна из Сибири

С июля 2025 по март 2026 года из Сибирского региона было экспортировано 4,6 млн тонн зерновых. Этот результат стал самым высоким за всю историю наблюдений (+67% к аналогичному периоду прошлого года, когда было отгружено на экспорт 2,8 млн тонн). Как сообщили SeaNews в пресс-службе «Деметра-Холдинга», такие данные привели в аналитическом центре «Русагротранс» в рамках международной конференции «ЗерноЛогистика 2026».

Весь экспорт из Сибири в 2025/26 (июль-июнь) оценивается в 5,2 млн тонн зерна (плюс 1,8 млн тонн к 2024/25).

Близки к рекордным и объемы поставок из Приволжского федерального округа – 4,63 млн тонн (+41% к аналогичному периоду прошлого года), высокие объемы поставок демонстрирует Центральный федеральный округ – 4,9 млн тонн (+37% к аналогичному периоду прошлого года).

Уральский федеральный округ нарастил отгрузки до 0,34 млн тонн, превысив предыдущий максимум сезона 2023/24, составляющий 0,3 млн тонн (+45% к аналогичному периоду прошлого года).

Фото: ЦОК АПК