Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт кормов и их компонентов из Сибирского региона
17.02.2026

Экспорт кормов и их компонентов из Сибирского региона

    • По итогам 2025 года экспортные поставки кормов и их компонентов из Сибирского федерального округа составили 367 тыс. тонн, превысив прошлогодние результаты на 25%. Такие данные привела в своем выступлении на дискуссионной встрече представителей власти и аграриев, прошедшей в Центре поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП», директор Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Мария Шостак.

    Кормовая продукция отгружалась в 9 государств. Наибольший объем был отправлен в Китай – 161 тыс. тонн, на 79% больше, чем в 2024 году. Далее идут Казахстан с 93 тыс. тонн (+12%), Монголия с 54 тыс. тонн, Киргизия с 53 тыс. тонн (+33%) и Узбекистан с 3 тыс. тонн.

    В структуре экспорта преобладали пшеничные отруби – их отгрузки возросли на 6% и достигли 145 тыс. тонн. Рапсового жмыха экспортировали 129 тыс. тонн, на 43% больше, чем годом ранее, экспорт жмыха подсолнечного вырос в 5 раз до 30 тыс. тонн, подсолнечного шрота – на 36% до 23 тыс. тонн, экспорт рапсового шрота составил 12 тыс. тонн.

    На первом месте по объемам экспорта Алтайский край, откуда было отгружено 40% от всего сибирского экспорта кормов и их компонентов, или 148 тыс. тонн (+17%). Основным импортером выступил Китай, закупивший 72 тыс. тонн (рост на 58%), далее идут Казахстан с 38 тыс. тонн, Монголия с 21 тыс. тонн, Киргизия с 14 тыс. тонн (рост на 71%) и Узбекистан с 3 тыс. тонн. Всего кормовая продукция с Алтая поставлялась в 6 государств.

    Основные экспортные позиции – рапсовый жмых (56 тыс. тонн, рост на 33%), пшеничные отруби (34 тыс. тонн), подсолнечный шрот (21 тыс. тонн, +22%), подсолнечный жмых (11 тыс. тонн, рост в 2 раза) и гречишная лузга (6 тыс. тонн. +7%).

    Второе место занимает Иркутская область с показателем 67 тыс. тонн. Регион увеличил объемы зарубежных продаж кормов на 66%, поднявшись с третьего места в предыдущем году и обеспечив 18% всего экспорта кормов из Сибири. Как поясняют в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», это связано с открытием местных комбикормовых заводов.

    Среди ключевых экспортных товаров выделяются рапсовый жмых с объемом 46 тыс. тонн (+27%), подсолнечный жмых — 18 тыс. тонн (рост в 36 раз), соевая мука — 2 тыс. тонн, а также соевый шрот – 1 тыс. тонн (рост в 5 раз). Экспортные поставки осуществлялись в 4 страны: Китай (64 тыс. тонн, +74%), Белоруссию (2 тыс. тонн), Монголию (1 тыс. тонн) и Казахстан (0,5 тыс. тонн).

    Третье место у Омской области, которая отгрузила за рубеж 58 тыс. тонн продукции, что на 44% превышает показатели 2024 года и составляет 16% от общесибирского экспорта. Лидирующие странами-импортерами в 2025 году были Казахстан с 31 тыс. тонн (+25%), Киргизия с 25 тыс. тонн (+72%) и Китай с 1 тыс. тонн (увеличение в 5 раз). Наиболее востребованными продуктами были пшеничные отруби – 44 тыс. тонн (+59%), рапсовый шрот – 9 тыс. тонн; подсолнечные шрот — 3 тыс. тонн (рост в 7 раз) и – впервые – жмых (1 тыс. тонн); а также соевый жмых – 0,5 тыс. тонн (+45%).

    На четвертом месте Красноярский край с 28 тыс. тонн, или 8% от сибирского экспорта, на пятом Новосибирская область с 26 тыс. тонн, или 7% от сибирского экспорта, на шестом Томская область с 18 тыс. тонн, на седьмом Кемеровская область с 13 тыс. тонн, на восьмом Республика Хакасия с 7 тыс. тонн, на девятом Республика Тыва с 1 тыс. тонн.

    Фото: Снабсервис


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.01.2026
    Экспорт растительных масел через Новороссийск: итоги 2025
    Новороссийский филиал «ЦОК АПК» поделился данными об отгрузках на экспорт растительных масел.
    НовороссийскРастительное маслоЦОК АПКЭкспорт
    0
    29.01.2026
    Поставки подсолнечного масла из портов Краснодарского края в Иран выросли в 7 раз
    В Сирию – в 3 раза
    НовороссийскРастительное маслоЦОК АПКЭкспорт
    0
    12.02.2026
    Экспорт масличных из Сибирского федерального округа
    В структуре поставок лидируют рапс.
    МасличныеСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    16.01.2026
    Первая партия пшеницы из Омской области в Ирак
    География экспорта омской пшеницы с каждым годом расширяется.
    ЗерноИракпервая партияЭкспорт
    0
    12.01.2026
    Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    Правительство РФ продлило ограничения на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года.
    Лесные грузыОграниченияПошлиныЭкспорт
    0
    12.02.2026
    Российский экспорт и импорт, итоги 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам 2025 года составил 697,3 млрд долларов.
    2025ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.02.2026 НХТК организует тестовую отправку контейнерного поезда из 142 условных вагонов
    17.02.2026 Новый сервис на российский Дальний Восток
    17.02.2026 Контейнерооборот лидеров, январь 2026
    16.02.2026 ZIM продают
    16.02.2026 Грузовой поезд Китай – Европа в Беларусь
    16.02.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •