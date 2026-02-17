Экспорт кормов и их компонентов из Сибирского региона

По итогам 2025 года экспортные поставки кормов и их компонентов из Сибирского федерального округа составили 367 тыс. тонн, превысив прошлогодние результаты на 25%. Такие данные привела в своем выступлении на дискуссионной встрече представителей власти и аграриев, прошедшей в Центре поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП», директор Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Мария Шостак.

Кормовая продукция отгружалась в 9 государств. Наибольший объем был отправлен в Китай – 161 тыс. тонн, на 79% больше, чем в 2024 году. Далее идут Казахстан с 93 тыс. тонн (+12%), Монголия с 54 тыс. тонн, Киргизия с 53 тыс. тонн (+33%) и Узбекистан с 3 тыс. тонн.

В структуре экспорта преобладали пшеничные отруби – их отгрузки возросли на 6% и достигли 145 тыс. тонн. Рапсового жмыха экспортировали 129 тыс. тонн, на 43% больше, чем годом ранее, экспорт жмыха подсолнечного вырос в 5 раз до 30 тыс. тонн, подсолнечного шрота – на 36% до 23 тыс. тонн, экспорт рапсового шрота составил 12 тыс. тонн.

На первом месте по объемам экспорта Алтайский край, откуда было отгружено 40% от всего сибирского экспорта кормов и их компонентов, или 148 тыс. тонн (+17%). Основным импортером выступил Китай, закупивший 72 тыс. тонн (рост на 58%), далее идут Казахстан с 38 тыс. тонн, Монголия с 21 тыс. тонн, Киргизия с 14 тыс. тонн (рост на 71%) и Узбекистан с 3 тыс. тонн. Всего кормовая продукция с Алтая поставлялась в 6 государств.

Основные экспортные позиции – рапсовый жмых (56 тыс. тонн, рост на 33%), пшеничные отруби (34 тыс. тонн), подсолнечный шрот (21 тыс. тонн, +22%), подсолнечный жмых (11 тыс. тонн, рост в 2 раза) и гречишная лузга (6 тыс. тонн. +7%).

Второе место занимает Иркутская область с показателем 67 тыс. тонн. Регион увеличил объемы зарубежных продаж кормов на 66%, поднявшись с третьего места в предыдущем году и обеспечив 18% всего экспорта кормов из Сибири. Как поясняют в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», это связано с открытием местных комбикормовых заводов.

Среди ключевых экспортных товаров выделяются рапсовый жмых с объемом 46 тыс. тонн (+27%), подсолнечный жмых — 18 тыс. тонн (рост в 36 раз), соевая мука — 2 тыс. тонн, а также соевый шрот – 1 тыс. тонн (рост в 5 раз). Экспортные поставки осуществлялись в 4 страны: Китай (64 тыс. тонн, +74%), Белоруссию (2 тыс. тонн), Монголию (1 тыс. тонн) и Казахстан (0,5 тыс. тонн).

Третье место у Омской области, которая отгрузила за рубеж 58 тыс. тонн продукции, что на 44% превышает показатели 2024 года и составляет 16% от общесибирского экспорта. Лидирующие странами-импортерами в 2025 году были Казахстан с 31 тыс. тонн (+25%), Киргизия с 25 тыс. тонн (+72%) и Китай с 1 тыс. тонн (увеличение в 5 раз). Наиболее востребованными продуктами были пшеничные отруби – 44 тыс. тонн (+59%), рапсовый шрот – 9 тыс. тонн; подсолнечные шрот — 3 тыс. тонн (рост в 7 раз) и – впервые – жмых (1 тыс. тонн); а также соевый жмых – 0,5 тыс. тонн (+45%).

На четвертом месте Красноярский край с 28 тыс. тонн, или 8% от сибирского экспорта, на пятом Новосибирская область с 26 тыс. тонн, или 7% от сибирского экспорта, на шестом Томская область с 18 тыс. тонн, на седьмом Кемеровская область с 13 тыс. тонн, на восьмом Республика Хакасия с 7 тыс. тонн, на девятом Республика Тыва с 1 тыс. тонн.

