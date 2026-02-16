Информационно-аналитическое агентство
Растет объем экспорта уральской мукомольной промышленности
16.02.2026

Экспорт продуктов переработки зерна из Сибири

    • В 2025 году из различных регионов Сибирского федерального округа было отгружено за рубеж 289 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Об этом сообщила, выступая на дискуссионной встрече представителей власти и аграриев, прошедшей в Центре поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП», директор Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Мария Шостак.

    Самые большие объемы приходятся на экспорт муки – 89 тыс. тонн, следом идет гречневая крупа – 79 тыс. тонн и лущеные семена подсолнечника – 34 тыс. тонн (рост на 11%). Положительную динамику продемонстрировали отгрузки овсяных хлопьев – 25 тыс. тонн (+10%) и крупы из гороха – 18 тыс. тонн (рост на 30%).

    Ключевым покупателем выступает Китай с объемом 96 тыс. тонн, вторую и третью строчки занимают Казахстан с 54 тыс. тонн и Монголия с 32 тыс. тонн. Существенно увеличились объемы отправок в Киргизию на 19% до 17 тыс. тонн и Азербайджан – на 12% до 16 тыс. тонн. География сибирского экспорта продуктов зерновой переработки охватывает 38 стран мира, в том числе осуществлялись гуманитарные поставки в страны Южной Африки.

    На первом месте по объемам экспортных отгрузок Алтайский край с 220 тыс. тонн, что соответствует 76% от общего суммарного экспорта продуктов переработки зерна из Сибири. Основными экспортными позициями были гречка (77 тыс. тонн), пшеничная мука (48 тыс. тонн), очищенные семена подсолнечника (30 тыс. тонн, рост на 5%), овсяные хлопья (19 тыс. тонн, +11%) и гороховая крупа (12 тыс. тонн, +8%).

    Крупнейшими импортерами были Китай (72 тыс. тонн), Казахстан (40 тыс. тонн, рост на 13%), Монголия (22 тыс. тонн), Азербайджан (15 тыс. тонн, +10 %) и Киргизия (15 тыс. тонн, рост в 2 раза). Продукция отправлялась в 37 государств.

    На втором месте Омская область с 23 тыс. тонн, что соответствует 8% сибирского экспорта. 9 тыс. тонн из этого объема приходится на пшеничную муку. Среди других экспортируемых товаров – овсяные хлопья (5 тыс. тонн, +6%), гороховая крупа (4 тыс. тонн, +57%), впервые на экспортные рынки вышла крупа из смеси бобовых (1 тыс. тонн).

    Экспортные поставки осуществлялись 11 стран, основными покупателями продуктов переработки зерна из Омской области в 2025 году были Китай (8 тыс. тонн), Казахстан (8 тыс. тонн), Белоруссия (3 тыс. тонн), Киргизия (2 тыс. тонн) и Монголия (0,8 тыс. тонн).

    Третье место занимает Новосибирская область, которая обеспечила 8% сибирского экспорта зернопродуктов в объеме 22 тыс. тонн. Продукция из этого региона поставлялась в 16 стран, крупнейшими импортерами были Китай (9 тыс. тонн, +49%), Казахстан (6 тыс. тонн), КНДР (4 тыс. тонн, рост в 5 раз), Узбекистан (0,8 тыс. тонн) и Азербайджан (0,7 тыс. тонн).

    Ключевые экспортные позиции включают пшеничную муку (11 тыс. тонн, +23%), лущеный подсолнечник (4 тыс. тонн, рост в 2 раза), пшеничную крупу (2 тыс. тонн, рост в 2 раза), гречневую крупу (1 тыс. тонн), и овсяные хлопья (0,88 тыс. тонн, +13%).

    На четвертом месте по объемам экспорта продуктов переработки зерна Кемеровская область, откуда отгружено за рубеж 10 тыс. тонн, на пятом – Томская область с 8 тыс. тонн, на шестом – Красноярский край с 4 тыс. тонн, на седьмом – Иркутская область с 2 тыс. тонн, на восьмом – Республика Хакасия с 1 тыс. тонн и на девятом – Республика Тыва с 0,2 тыс. тонн.

    Фото: ФТС


  •  



