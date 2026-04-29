Гуманитарная партия гороха с Алтая в Мали
29.04.2026

    • 27 апреля 2026 года из Алтайского края в Мали в рамках международной гуманитарной программы под эгидой ООН был отправлен продовольственный груз – шлифованный колотый горох первого сорта (гороховая крупа), произведённый в Усть-Калманском районе, сообщили SeaNews в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», суммарный объём отгруженной продукции составил 770 тонн.

    Перед отгрузкой продукция прошла исследование в испытательной лаборатории Алтайского филиала подведомственного Россельхознадзору ЦОК АПК. Качество гороховой крупы оценивалось в строгом соответствии с нормативными требованиями государственного стандарта ГОСТ 6201-2020 «Горох шлифованный. Технические условия».

    Основанная в 1961 году под покровительством Организации Объединённых Наций, Всемирная продовольственная программа со временем стала наиболее масштабной международной организацией в сфере экстренного продовольственного обеспечения. Главным направлением её деятельности является оказание помощи людям, пострадавшим в результате вооружённых столкновений и природных катастроф. Наряду с этим организация осуществляет проекты по развитию в наиболее уязвимых государствах мира, где нехватка продовольствия приобрела устойчивый и систематический характер.

    Ранее, в марте этого года в рамках аналогичной инициативы 1,5 тыс. тонн гороховой крупы и пшеничной муки было отправлено из Алтайского края в Афганистан и Буркина-Фасо. Помимо этого, на протяжении прошедшего 2025 года из региона в ряд африканских стран – Буркина-Фасо, Замбию, Мали и Зимбабве – в виде гуманитарных поставок было доставлено около 2,3 тыс. тонн гороха. Каждая из отгруженных партий прошла обязательную экспертизу в испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», где специалисты удостоверились в соответствии груза установленным нормам качества и безопасности. 

    Фото: Алтайский филиал ЦОК АПК


