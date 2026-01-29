Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2026
29.01.2026

Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.01.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 3, 2026
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    16.01.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 3, 2026
    Ставки снизились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    12.01.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2026
    Ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыставки
    0
    16.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 3, 2026
    Ставки понизились.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    22.01.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 4 неделя, 2026
    Ставки почти на все направления не изменились.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    19.01.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2026
    Ставки снова подросли.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  

    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    AI-агент забирает на себя 80% рутины в логистике.
    24/7 без выходных Ответ за 1 сек Интеграция ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.01.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%
    28.01.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    26.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%
    26.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2026
    23.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    23.01.2026 Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    Госрегулирование Показать всё
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •