Поставки королевских крабов из России в Китай

Китайский город Хуньчунь в провинции Цзилинь стал в ключевым хабом для поставок живого королевского краба из России, сообщает информационное агентство Xinhua.

Хуньчунь расположен в восточной части провинции Цзилинь, на стыке государственных границ Китая, России и КНДР.

Раньше королевских крабов из России в Китай везли через Южную Корею и Японию, что приводило к повышению себестоимости и ухудшению качества продукции.

В 2016 году КПП Хуньчунь был утвержден в качестве специализированного КПП для поставок охлажденных морепродуктов и съедобных водных животных. Это открыло прямой коридор для ввоза королевских крабов из России

Чтобы обеспечить свежесть импортированных морепродуктов и ускорить процесс таможенного оформления, Хуньчуньская таможня открыла «зеленый коридор» для проведения досмотра и выпуска товаров по предварительной записи круглогодично и круглосуточно.

Ежегодно через КПП Хуньчунь в Китай импортируется более 1,5 млн живых королевских крабов, что составляет более 70% от общего объема китайского импорта этого продукта.

Согласно данным, в 2025 году таможня Хуньчуня проконтролировала импорт 28 тыс. тонн живых крабов и других морепродуктов, на 13,4% больше по сравнению с 2024 годом.

Фото: Xinhua