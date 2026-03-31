Алтайские яйца на экспорт в Монголию

20 марта специалисты Алтайского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ЦОК АПК) завершили проверку крупной партии куриных яиц, предназначенных для экспортной поставки в Монголию.

Как сообщили SeaNews в филиале, продукция была произведена на птицеводческом предприятии, находящемся в Павловском районе Алтайского края. Общий объём проверяемой партии составил 360 тыс. шт.

Отобранные образцы прошли проверку на соответствие нормам технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов» (ТР ТС 021/2011), а также условиям экспортного контракта.

Как отмечают в ЦОК АПК, яичная отрасль Алтайского края находится на высоком уровне развития и демонстрирует устойчивую положительную динамику. Суммарный объём производства яиц в регионе превышает 1 млрд шт. в год.

Местные птицефабрики выпускают куриные яйца различных категорий – С0, С1, С2 и СВ, а также занимаются производством перепелиных яиц и инкубационного материала, предназначенного для воспроизводства птицы.

Алтайский край завершил 2025 год на второй строчке сибирского рейтинга по объёму производства куриных яиц – птицеводческие предприятия региона выдали 1,17 млрд единиц продукции. Первенство в Сибирском федеральном округе удерживает Кузбасс с результатом 1,32 млрд шт., замыкает тройку лидеров Иркутская область, которая произвела 983,6 млн яиц.

Алтайские компании поставляют яйца на зарубежные рынки – в частности, в Монголию и Казахстан. Право на экспорт имеют только те предприятия, которые включены в официальный реестр российских производителей, соответствующих требованиям стран-покупателей.

Каждая отгружаемая партия проходит тщательную проверку: инспекторы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проводят её досмотр, изучают сопроводительную документацию, а образцы направляют на лабораторные исследования в Алтайский филиал ФГБУ «ЦОК АПК». На основании полученных данных выдаются ветеринарные сертификаты, подтверждающие соответствие продукции экспортным стандартам.

