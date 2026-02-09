Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
09.02.2026

Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай

    • Транспортная группа FESCO впервые организовала отправку контейнерных поездов со станции Курган Южно-Уральской железной дороги. Как сообщили SeaNews в группе, два состава с зерновыми культурами были направлены в Китай через сухопутные погранпереходы.

    Каждый поезд был сформирован из 62 сорокафутовых контейнеров. Общий объем перевозки составил 248 TEU.

    Маршрут следования прошел через территорию Казахстана, затем составы пересекли железнодорожные пункты пропуска Алтынколь и Хоргос.

    Конечной точкой назначения стал город Тяньцзинь в КНР. Среднее время в пути от станции Курган составило 20 дней.

    В перспективе, рассказали в компании, FESCO рассматривает возможность дальнейших отправок контейнерных поездов со станции Курган в экспортных и внутрироссийских направлениях, что позволит расширить логистические возможности различных предприятий региона.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.02.2026
    Бондовые товары из региона Большого залива Гуандун – Сянган – Аомэнь в Россию
    TIR-транспортом
    TIRАвтоперевозкиКитайРоссия
    0
    20.01.2026
    Поставки TIR-транспортом в демонстрационной зоне Китай-ШОС в 2025 году
    Выросли до 280 млн юаней
    TIRАвтоперевозкиКитай
    0
    19.01.2026
    Поезда Китай – Европа из Демонстрационной зоны Китай-ШОС в 2025 году
    Количество поездов выросло более чем на 20%.
    Железная дорогаКитай - ЕвропаКонтейнерный поезд
    0
    13.01.2026
    100 тонн королевских крабов
    Доставило российское судно на восток Китая
    КитайКрабыМорепродуктыРыбаки
    0
    05.02.2026
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2025
    Вырос на 3,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    15.01.2026
    Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
    Итоги 2025 года
    Китай - ЕвропаКитай - Средняя АзияКонтейнерный поезд
    0


  •  

    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    AI-агент забирает на себя 80% рутины в логистике.
    24/7 без выходных Ответ за 1 сек Интеграция ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    09.02.2026 Чуть меньше самых больших
    09.02.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2026
    06.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •