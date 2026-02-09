Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай

Транспортная группа FESCO впервые организовала отправку контейнерных поездов со станции Курган Южно-Уральской железной дороги. Как сообщили SeaNews в группе, два состава с зерновыми культурами были направлены в Китай через сухопутные погранпереходы.

Каждый поезд был сформирован из 62 сорокафутовых контейнеров. Общий объем перевозки составил 248 TEU.

Маршрут следования прошел через территорию Казахстана, затем составы пересекли железнодорожные пункты пропуска Алтынколь и Хоргос.

Конечной точкой назначения стал город Тяньцзинь в КНР. Среднее время в пути от станции Курган составило 20 дней.

В перспективе, рассказали в компании, FESCO рассматривает возможность дальнейших отправок контейнерных поездов со станции Курган в экспортных и внутрироссийских направлениях, что позволит расширить логистические возможности различных предприятий региона.

Фото: FESCO