Перевозки зерна по жд, декабрь 2025

В декабре 2025 года по сети РЖД было отправлено почти 4 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 31,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. 269 тыс. тонн из этого объема было погружено в контейнеры (17,7 тыс. TEU, +4,7%).

На экспорт в декабре было погружено 2,7 млн тонн зерна (+35% к декабрю прошлого года), в том числе почти 1,9 млн тонн (+21,1%) – в направлении портов.

Наибольший объём зерна (1,5 млн тонн, +42%) был отправлен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада было отгружено 229 тыс. тонн (-25%), Дальнего Востока – 113 тыс. тонн (-30%).

Во внутрироссийском сообщении было перевезено 1,2 млн тонн (+25,4%).

Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в декабре стали:

Омская область (380 тыс. тонн, рост в 1,3 раза),

Алтайский край (353 тыс. тонн, рост в 1,7 раза)

Новосибирская область (335 тыс. тонн, +5,8%).

За весь 2025 год погрузка зерна в вагоны и контейнеры на сети РЖД составила 31,9 млн тонн (-6,7%), в том числе во внутрироссийском сообщении – 10,7 млн тонн (+17,7%), в экспортном – 18,7 млн тонн (-22,7%).

«Общее снижение погрузки зерновых связано с неблагоприятными погодными условиями предыдущего года. Они негативно повлияли на урожай зерна, который в основном предъявлялся на железнодорожный транспорт в первом полугодии», – поясняют в РЖД. При этом благодаря новому хорошему урожаю начиная с августа наметилась устойчивая тенденция роста объёмов отправки зерновых по железной дороге.

А по вывозу зерна из Западной Сибири прошедший год стал рекордным (https://t.me/news_zszd/3110) за всю историю.

Фото: РЖД