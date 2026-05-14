Экспорт мороженого из Омской области
14.05.2026

    • Предприятия Омской области в первого квартале этого года экспортировали 215 тонн мороженого, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    По сравнению с аналогичным периодом 2025 года весовой объем поставок вырос более чем на треть, при этом Омская область экспортирует 35% всего сибирского мороженого.

    Всего сибирские таможенники в январе-марте 2026 года оформили на экспорт 620 тонн мороженого и пищевого льда на сумму около 267,4 млн рублей, что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года.

    В этом году поставки мороженого из Сибирского федерального округа осуществлялись в 8 стран ближнего и дальнего зарубежья. Самым крупным покупателем стал Казахстан, стоимостной объем поставок в эту страну по сравнению с первым кварталом 2025 года увеличился на 5,5%. В тройку крупнейших покупателей также вошли Монголия и Беларусь.

    По итогам первого квартала 2026 года СФО занимает второе место в России по экспорту мороженого и пищевого льда после Центрального федерального округа.

    Фото: ФТС


