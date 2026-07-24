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«ТрансКонтейнер» расширил сеть пунктов перегрузки контейнеров
24.07.2026

«ТрансКонтейнер» расширил сеть пунктов перегрузки контейнеров

    • «ТрансКонтейнер» расширил сеть пунктов перегрузки контейнеров из полувагонов на фитинговые платформы на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) для вывоза товаров с Дальнего Востока. Компания начала выполнять такие операции на трех новых станциях: Мошково (Новосибирская область), Бирюлинская и Белово (Кузбасс). Кроме того, после длительного перерыва перегрузка возобновлена на станции Томск-I. Об этом SeaNews сообщили в компании.

    Теперь сеть компании насчитывает девять таких площадок. Помимо новых пунктов, перегрузка осуществляется на станциях Клещиха и Чемской в Новосибирске, Кемерово-Сортировочное и Новокузнецк-Восточный в Кузбассе, а также Томск-Грузовой.

    По итогам I полугодия 2026 года «ТрансКонтейнер» увеличил объем перегрузки контейнеров из полувагонов на полигоне ЗСЖД почти в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 46 тыс. ДФЭ. За  январь-июнь компания сформировала 324 контейнерных поезда, что также в  3,6  раза больше, чем годом ранее.

    «Использование полувагонов в контейнерных сервисах менее технологично по сравнению с перевозками на фитинговых платформах, однако необходимость перевозки контейнеров в полувагонах обусловлена дисбалансом торговых потоков, вызванным низкими объёмами транспортировки в направлении портов Дальнего Востока при высоком трафике контейнеризируемых грузов в западном направлении, и, как следствие, недостаточным количеством платформ в регионе для их вывоза. В результате почти половина контейнеров из региона вывозится в полувагонах. Развитие сети перегрузочных пунктов позволяет ускорять обработку контейнеров и сокращать время доставки в условиях неравномерности грузопотоков», — поясняют в компании.

    Фото: Трансконтейнер


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