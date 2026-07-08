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Отправка контейнеров в полувагонах в январе-июне 2026
08.07.2026

Отправка контейнеров в полувагонах в январе-июне 2026

    • В январе-июне 2026 года для перевозки контейнеров сформировано 1972 состава из 143,1 тыс. полувагонов, в которые погружено 362,9 тыс. TEU, сообщили РЖД в своем телеграм-канале. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В июле темпы не снижаются. РЖД сообщили о новом производственном достижении: в суточную смену отправлено рекордное количество контейнеров – 4902 TEU. Для этого сформировали 30 контейнерных поездов, из них 17 составов с полувагонами и 13 с фитинговыми платформами.

    Высокие показатели обеспечены эффективной работой станций Находка-Восточная, Артем-Приморский-1, Владивосток, Мыс-Чуркин.

    Предыдущий максимум был зафиксирован 8 декабря 2024 года: тогда погрузили 4679 контейнеров TEU в полувагоны и на фитинговые платформы.

    Использование технологии загрузки контейнеров в вагоны, освободившиеся после выгрузки угля, позволяет не только существенно сократить порожний пробег на восточном полигоне, но и вывозить дополнительные объемы контейнерных грузов, которые прибывают в тихоокеанские порты Дальнего Востока. подчеркнули в РЖД.

    Фото РЖД


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