Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новые локомотивы для Забайкальска
01.07.2026

Грузы РЖД, 6 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%

    • По итогам первого полугодия 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 548,9 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 5,3% до 93,9 млн тонн.

    Погрузка строительных грузов сократилась на 3,8% до 44,8 млн тонн, черных металлов – на 13,3% до 23,1 млн тонн, лома черных металлов – на 15,9% до 3,2 млн тонн, цемента – на 8% до 9 млн тонн, лесных грузов – на 6% до 12,5 млн тонн, кокса – на 10,4% до 4,6 млн тонн.

    Объем химикатов и соды снизился на 7,6% до 9,5 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 10,7% до 12,1 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 0,8% до 53,4 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 1,9% до 34,9 млн тонн.

    Погрузка каменного угля составила 166 млн тонн – на 1,8% больше, чем за январь-июнь 2025 года.

    Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 56,1% до 15,8 млн тонн. Также увеличилась погрузка цветной руды и серного сырья – на 5,8% до 9 млн тонн, а также прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 3,6% до 57,2 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД в июне 2026 года составила 90,2 млн тонн, на 1% больше, чем в июне прошлого года, и на 5,05% меньше, чем в мае этого года.

    Грузооборот в январе-июне 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 1 трлн 242 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,1% и составил 1 трлн 531 млрд т/км.

    Грузооборот за июнь 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5% и составил 209,9 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,1% и составил 258,7 млрд т/км.

    Как отмечают в РЖД, погрузка на сети российских железных дорог растет третий месяц подряд: в апреле – на 1,9%, в мае – на 0,5%, в июне – на 1%. Грузооборот увеличивается более высокими темпами: на 4,1% – в апреле и мае, на 4,5% – в июне, что связано с увеличением дальности перевозок из-за продолжающейся переориентации грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего, на восточное направление.

    Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в июне увеличились на 10,5% до 14,5 млн тонн, в том числе вырос грузопоток удобрений (+14%), нефтеналивных грузов (+21,7%), металлических руд (+21,9%), зерна (в 14,3 раза), угля (+9,2%), химикатов (+43,5%) и грузов в контейнерах (+4,3%).

    Ключевыми драйверами роста погрузки в июне стали каменный уголь (+11,1% к июню 2025 года), зерно (+36,5%) и цветная руда (+10,8%).

    Второй месяц положительная динамика отмечается по цементу (+6,7%) и лесным грузам (+4,2%). Также в «зеленую» зону вышли железная и марганцевая руда (+3,7%), металлолом (+3,4%) и удобрения (+0,2%).

    Среди железных дорог рост погрузки в июне обеспечили Забайкальская (+21,8%), Западно-Сибирская (+13,2%), Красноярская (+11,7%), Калининградская (+8,1%), Дальневосточная (+6,7%), Юго-Восточная (+4%) и Северная (+0,4%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.04.2026
    Грузы РЖД, 3 месяца 2026: минус 3%
    Существенно выросли отправки по железной дороге зерна.
    2026ПогрузкаРЖД
    0
    18.02.2026
    33,8 млрд рублей на развитие Восточного полигона
    Направят РЖД в 2026 году
    Восточный полигонИнвестицииИнфраструктураРЖД
    0
    21.01.2026
    Новый грузовой двор на станции Наугольный
    После завершения строительства он сможет принимать контейнерные поезда.
    Грузовой дворИнфраструктураМосковская областьРЖД
    0
    05.03.2026
    РЖД дает скидки на зерно
    Из Сибири
    ЗерноРЖДСкидкиТарифы
    0
    28.04.2026
    РЖД отправили поезд-гигант весом 8 тыс. тонн
    Из Хакасии в Забайкальский край
    ПоездРЖДТехнологии
    0
    08.04.2026
    Рекордный экспорт угля по жд в восточном направлении
    «Российские железные дороги» сообщили о рекордном объеме угля, отправленном на экспорт в восточном направлении.
    ПогрузкаРекордРЖДУголь
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%
    01.07.2026 Потери контейнеров в 2025 году
    30.06.2026 FESCO подписалась с Huayuan International Land Port (Datong) Group
    30.06.2026 Maersk повышает финансовый прогноз
    30.06.2026 Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026
    30.06.2026 В Янино будут маркировать импорт по системе «Честный знак»
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    01.07.2026 В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива
    01.07.2026 Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни
    30.06.2026 На несколько дней будет закрыт для пропуска МАПП Ташанта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •