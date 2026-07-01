Грузы РЖД, 6 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%

По итогам первого полугодия 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 548,9 млн тонн.

По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 5,3% до 93,9 млн тонн.

Погрузка строительных грузов сократилась на 3,8% до 44,8 млн тонн, черных металлов – на 13,3% до 23,1 млн тонн, лома черных металлов – на 15,9% до 3,2 млн тонн, цемента – на 8% до 9 млн тонн, лесных грузов – на 6% до 12,5 млн тонн, кокса – на 10,4% до 4,6 млн тонн.

Объем химикатов и соды снизился на 7,6% до 9,5 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 10,7% до 12,1 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 0,8% до 53,4 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 1,9% до 34,9 млн тонн.

Погрузка каменного угля составила 166 млн тонн – на 1,8% больше, чем за январь-июнь 2025 года.

Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 56,1% до 15,8 млн тонн. Также увеличилась погрузка цветной руды и серного сырья – на 5,8% до 9 млн тонн, а также прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 3,6% до 57,2 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в июне 2026 года составила 90,2 млн тонн, на 1% больше, чем в июне прошлого года, и на 5,05% меньше, чем в мае этого года.

Грузооборот в январе-июне 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 1 трлн 242 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,1% и составил 1 трлн 531 млрд т/км.

Грузооборот за июнь 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5% и составил 209,9 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,1% и составил 258,7 млрд т/км.

Как отмечают в РЖД, погрузка на сети российских железных дорог растет третий месяц подряд: в апреле – на 1,9%, в мае – на 0,5%, в июне – на 1%. Грузооборот увеличивается более высокими темпами: на 4,1% – в апреле и мае, на 4,5% – в июне, что связано с увеличением дальности перевозок из-за продолжающейся переориентации грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего, на восточное направление.

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в июне увеличились на 10,5% до 14,5 млн тонн, в том числе вырос грузопоток удобрений (+14%), нефтеналивных грузов (+21,7%), металлических руд (+21,9%), зерна (в 14,3 раза), угля (+9,2%), химикатов (+43,5%) и грузов в контейнерах (+4,3%).

Ключевыми драйверами роста погрузки в июне стали каменный уголь (+11,1% к июню 2025 года), зерно (+36,5%) и цветная руда (+10,8%).

Второй месяц положительная динамика отмечается по цементу (+6,7%) и лесным грузам (+4,2%). Также в «зеленую» зону вышли железная и марганцевая руда (+3,7%), металлолом (+3,4%) и удобрения (+0,2%).

Среди железных дорог рост погрузки в июне обеспечили Забайкальская (+21,8%), Западно-Сибирская (+13,2%), Красноярская (+11,7%), Калининградская (+8,1%), Дальневосточная (+6,7%), Юго-Восточная (+4%) и Северная (+0,4%).

Фото: РЖД