Растет ввоз автомобилей на Дальнем Востоке

За 5 месяцев 2026 года таможни Дальневосточного региона оформили 152 410 автомобилей физических лиц, что на 22,8% больше, чем за 5 месяцев 2025 года, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Больше всего (38 тыс. автомобилей) пришлось на апрель, что превышает показатель аналогичного месяца прошлого года на 4,8%.

Основной объем автомобилей следует через Владивостокскую (112,5 тыс.) и Уссурийскую (33 тыс.) таможни. Третью позицию между собой разделяют Читинская (2,5 тыс.), Хабаровская (2 тыс.) и Сахалинская (1,9 тыс.) таможни. Сравнительно небольшое количество машин оформляется в Бурятии и Находке.

Большинство из них – это автомобили японских брендов (90,8%, свыше 138 тыс.), южнокорейских (6,6%, более 10 тыс.) и китайских (2,6%, почти 4 тыс.).

Фото: ФТС