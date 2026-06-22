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Растет ввоз автомобилей на Дальнем Востоке
22.06.2026

Растет ввоз автомобилей на Дальнем Востоке

    • За 5 месяцев 2026 года таможни Дальневосточного региона оформили 152 410 автомобилей физических лиц, что на 22,8% больше, чем за 5 месяцев 2025 года, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Больше всего (38 тыс. автомобилей) пришлось на апрель, что превышает показатель аналогичного месяца прошлого года на 4,8%.

    Основной объем автомобилей следует через Владивостокскую (112,5 тыс.) и Уссурийскую (33 тыс.) таможни. Третью позицию между собой разделяют Читинская (2,5 тыс.), Хабаровская (2 тыс.) и Сахалинская (1,9 тыс.) таможни. Сравнительно небольшое количество машин оформляется в Бурятии и Находке.

    Большинство из них – это автомобили японских брендов (90,8%, свыше 138 тыс.), южнокорейских (6,6%, более 10 тыс.) и китайских (2,6%, почти 4 тыс.).

    Фото: ФТС


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