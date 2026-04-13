Импорт помело на Урал вырос втрое
13.04.2026

    • Поставки помело на Урал выросли почти в 3 раза, сообщает Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. За первый квартал было оформлено оформили почти 740 тонн экзотического фрукта. Пик поставок пришелся на январь – за месяц ввезено 385 тонн.

    Всего с начала года в регион деятельности Уральского таможенного управления ввезено порядка 2 тыс. тонн экзотических фруктов, динамика в весовом выражении демонстрирует двукратный прирост, основной страной-экспортером остается Китай.

    «В этом году помело составляет 35% от общего объема и занимает первое место в рейтинге поставок экзотических фруктов. На втором месте – киви, с 30%-ной долей от общего веса (ввезено более 660 тонн), на третьем – манго, объемы импорта которого составили 56 тонн», – сообщил и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

    Фото: ФТС


