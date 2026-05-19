Экспорт куриных крылышек в Китай из Ярославской области

С начала года таможенные органы Ярославской области проконтролировали экспорт 189 тонн куриных крыльев в Китай, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

За три месяца 2026 года ярославские сельскохозяйственные производители поставили в КНР 351 тонну частей тушек кур, бОльшая часть товаров – куриные крылья.

«Также Китай закупает у ярославских предприятий куриные плюсны – сырье для приготовления популярных национальных блюд. С начала года экспортировано уже 162 тонны», – отметил начальник Владимирской таможни Павел Павлов.

В прошлом году ярославские таможенники проконтролировали вывоз в Китай более 1 тыс. тонн куриных крыльев, всего экспортировано около 2,5 тыс. тонн частей куриных тушек.

