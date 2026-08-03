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03.08.2026

Грузопоток через МАПП Кани-Курган вырос вдвое

    • С начала года через участок российско-китайской границы Благовещенск – Хэйхэ проследовало более 92 тыс. транспортных средств международной перевозки (ТСМП). Как сообщает в своем макс-канале Федеральная таможенная служба, это в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Из них на импорт оформлено 47 038 транспортных средств, на экспорт – 45 000 транспортных средств международный перевозки.

    Грузооборот в импортно-экспортном направлении также превысил показатель прошлого года более чем в два раза и составил 987,7 тыс. тонн.

    Экспорт формируют соевые бобы, соевое масло, изделия из древесины, продукты питания; импорт – плодоовощная продукция, напитки, автомобильные запасные части, товары народного потребления (одежда, обувь).

    Ежедневно в МАПП Кани-Курган оформляется более 500 грузовых автомобилей.

    Таможенные органы работают в штатном режиме в соответствии с установленным регламентом, непосредственно на автодороге, примыкающей к пункту пропуска МАПП Кани-Курган, скопление транспорта отсутствует, подчеркнули в ФТС.

    Скопление грузовых автомобилей наблюдается на участке вне пределов пункта пропуска, который используется перевозчиками, ожидающими своей электронной очереди (администрирует ООО ТЛТ «Кани-Курган») и сбор документов, разрешающих убытие из России.

    Фото: ФТС


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