Поток грузового автотранспорта через Кани-Курган вырос вдвое

За первые три месяца 2026 года через автомобильный пункт попуска проследовало более 33 тысяч большегрузов. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта в своем макс-канале, это в два раза превышает аналогичные показатели 2025.

Масштабная реконструкция объекта, которая проводилась по нацпроекту «Эффективная транспортная система», обеспечила кратный рост интенсивности движения грузового транспорта. Новую инфраструктуру открыли в декабре. Сегодня в пункте пропуска работают 16 полос движения, а пропускная способность возросла до 862 транспортных средств в сутки.

Подведомственный Минтрансу России Росгранстрой продолжает системную работу по развитию и модернизации пунктов пропуска на границе с КНР. Все мероприятия направлены на создание комфортных условий для участников внешнеэкономической деятельности и граждан, а также на укрепление торгово-экономического сотрудничества.

