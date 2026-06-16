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О реконструкции МАПП Бурачки
16.06.2026

О реконструкции МАПП Бурачки

    • В рамках рабочей поездки в Псковскую область заместитель министра транспорта Валентин Иванов совместно с заместителем руководителя ФГКУ Росгранстрой Георгием Будаевым посетили строительную площадку автомобильного пункта пропуска Бурачки и провели рабочее совещание, где обсудили ход работ по его реконструкции.

    Как сообщается на сайте Минтранса, в настоящее время на объекте, который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», ведутся работы по устройству разуклонки кровли и монтажу ливневой системы навесов над линиями контроля, устройству кровли в здании углубленного досмотра, прокладке слаботочных систем к модулям таможенного и пограничного контроля.

    Кроме того, проводятся пусконаладочные работы по настройке совместного функционирования шлагбаумов и светофоров, завершаются работы по технологическому присоединению к электрическим сетям.

    В рамках рабочего совещания представителям подрядной организации дано поручение по ускорению и наращиванию темпов работ.

    После завершения реконструкции пропускная способность автомобильного пункта пропуска Бурачки составит 2 400 транспортных средств в сутки, количество полос движения увеличится до 26.

    Фото: Минтранс


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