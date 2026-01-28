Информационно-аналитическое агентство
В Холмске реконструируют входные молы
28.01.2026

В Холмске реконструируют входные молы

    • В апреле 2026 года в морском порту Холмск на Сахалине начнётся реконструкция входных молов, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

    Реконструкция улучшит навигационные условия во внутренней акватории Южной гавани порта Холмск. Это защитит порт от волнового воздействия и обеспечит безопасный заход судов, включая паромы нового типа повышенной вместимости на линии Ванино – Холмск.

    Работы ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

    Обновление комплекса проводится без остановки сообщения. В 2025 году количество судозаходов в Южную гавань порта Холмск составило 788, на 4% больше, чем в 2024 году.

    Фото: Росморречфлот


