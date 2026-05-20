Пропускная способность МАПП Маштаково вырастет в 2,3 раза

Замминистра транспорта Валентин Иванов вместе с Министром финансов Антоном Силуановым, руководителем ФТС Валерием Пикалёвым, заместителем руководителя Росгранстроя Георгием Будаевым и заместителем руководителя ФНС Александром Егоричевым посетили автомобильный пункт пропуска Маштаково на границе с Казахстаном, сообщила пресс-служба Минтранса в своем макс-канале.

Маштаково — второй по загруженности пункт пропуска из 30 на российско-казахстанском участке границы. В 2025 году через него прошло 576,1 тыс. машин. Его реконструкция предусмотрена нацпроектом «Эффективная транспортная система». Ее планируют завершить в 2028 году. Сейчас разрабатывается проектная документация.

После окончания работ пропускная способность погранперехода вырастет в 2,3 раза – до 4 659 машин в сутки, а количество полос движения увеличится с 10 до 36.

В настоящее время здесь снят плодородный грунт, завершена планировка вахтового городка, ведутся работы по устройству оснований, технологических проездов, оборудования весового контроля, периметрального ограждения, монтажу блок-модулей общежития и резервуаров, прокладке сетей, а также по отсыпке территории пункта пропуска.

