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Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
01.07.2026

Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе

    • Как сообщили SeaNews в Северо-Западном таможенном управлении, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2026г. №1674-р с 00:00 часов 1 июля 2026 года временно приостанавливается движение через железнодорожные пункты пропуска:

    • на российско-финляндском участке границы: Санкт-Петербург-Финляндский, Выборг, Светогорск, Вяртсиля, Люття;
    • на российско-эстонском участке границы: Печоры-Псковские;
    • на российско-латвийском участке границы: Пыталово;

    Движение сохранится через ЖДПП Бусловская (российско-финляндский участок границы), ЖДПП Ивангород (российско-эстонский участок границы) и ЖДПП Себеж (российско-латвийский участок границы).

    Фото: пресс-служба СЗТУ


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