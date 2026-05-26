Все порты Финляндии, 3 месяца 2026

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-марта 2026 года составил 383,6 тыс. TEU, на 62,1% больше показателя первых 3 месяцев 2025 года.

Существенное увеличение объемов произошло в марте – по всем направлениям и практически по всем портам показатели за этот месяц продемонстрировали двузначный рост. Суммарно мартовский контейнерооборот составил 143,3 тыс. TEU, что заметно превышает среднемесячные показатели за последний период.

По данным статистического управления Финляндии, экспортный контейнеропоток за первый квартал увеличился на 62,5% до 187,4 тыс. TEU, импорт – на 61,7% до 196,1 тыс. TEU. Транзит поднялся на 40,3% до 2,8 тыс. TEU.

Положительную динамику по итогам первых 3 месяцев 2026 года показали все три крупнейших порта Финляндии.

ХаминаКотка обработала 162,8 тыс. TEU, на 49% больше, чем годом ранее. Хельсинки нарастил перевалку в 1,8 раза до 131 тыс. TEU, Раума – в 1,7 раза до почти 55 тыс. TEU.

Контейнеропоток через Ханко по итогам отчетного периода увеличился на 47,5% до 14,2 тыс. TEU, через Торнио – на 36,1% до 2,7 тыс. TEU, через Кокколу – на 4,9% до 2,4 тыс. TEU.

Значительно увеличили перевалку Турку – в 6,1 раза до 366 TEU, Пиетарсаари – в 5,4 раза до 263 TEU, Пори – в 3,7 раза до 127 TEU, Кеми – в 2,4 раза до 1,9 тыс. TEU.

Контейнерооборот в Оулу вырос в 2 раза до 12,9 тыс. TEU, в Раахе – в 1,9 раза до 48 TEU.

Прочие финские порты в январе-марте 2026 года перевалку контейнеров не осуществляли.

Фото: Shipspotting / Igor Dilo